본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

경기도, 프랑스 자동차부품 전시회서 906만弗 수출 상담 성과

이영규기자

입력2025.10.22 15:08

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도와 경기도경제과학진흥원이 지난 14일부터 18일까지 프랑스 파리 포르트 드 베르사이유(Porte de Versailles) 전시장에서 열린 자동차부품 전시회 '에킵 오또(EQUIP AUTO) 2025'에 참가해 906만 달러의 수출 상담 실적을 거뒀다.


에킵 오또는 독일 '오토메카니카(Automechanika)', 미국 '아펙스(AAPEX)'와 함께 세계 3대 자동차 부품 및 애프터마켓 전문 전시회로 유럽 자동차 산업의 핵심 기업들이 대거 참여하는 글로벌 비즈니스 플랫폼이다.

올해 행사는 '미래 모빌리티(Mobility of Tomorrow)'를 주제로 전동화, 자율주행, 친환경 부품, 스마트 정비 솔루션 등 미래차 산업 전환의 핵심 기술들이 소개됐다.


경기도는 자동차 부품, 전장품, 친환경 소재, 정비 솔루션 등 유망 중소기업 15곳을 선발해 경기도 공동관(Gyeonggi Pavilion)을 구성하고, 참가 기업에 현장 상담, 통역, 전시품 운송 등을 지원했다.


경기도와 경기도경제과학진흥원이 지난 14일부터 18일까지 프랑스 파리 포르트 드 베르사이유(Porte de Versailles) 전시장에서 열린 자동차부품 전시회 '에킵 오또(EQUIP AUTO) 2025'에 경기도관을 개설 운영했다. 경기도 제공

경기도와 경기도경제과학진흥원이 지난 14일부터 18일까지 프랑스 파리 포르트 드 베르사이유(Porte de Versailles) 전시장에서 열린 자동차부품 전시회 '에킵 오또(EQUIP AUTO) 2025'에 경기도관을 개설 운영했다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

그 결과 총 276건의 상담이 진행됐고, 906만 달러의 수출 상담과 함께 171만 달러 상당의 수출 계약추진 성과를 거뒀다.

박경서 경기도 국제통상과장은 "최근 한·미 관세협상에도 불구하고 경기도 핵심산업인 자동차에 대한 25% 관세가 여전히 유지되는 등 관련 업계의 위기상황이 지속되고 있다"며 "경기도는 앞으로도 무역위기 극복을 위한 현장형 해외마케팅 지원을 강화하고, 중소기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.


경기도는 국내 자동차 수출기업의 23.2%가 집중된 핵심 산업 거점이지만 올해 미국의 25% 품목 관세 조치로 도내 기업 피해가 집중돼, 중소 자동차기업의 대체시장 발굴과 수출 다변화를 지원하기 위해 이번 전시회에 참가했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

특검 "김건희가 통일교 측에서 받은 목걸이·샤넬백 확보"

새로운 이슈 보기