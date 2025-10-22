'책맹에겐 미래가 없다'…9년여 공들인 경기도서관 25일 개관

경기도서관이 9년여의 준비를 마치고 오는 25일 문을 연다.

경기도서관은 기존 책을 읽는 도서관을 넘어 도민이 함께 배우고, 만들고, 체험할 수 있는 열린 플랫폼을 추구한다는 점에서 기존의 공공도서관과 사뭇 다르다.

세상에 없던 도서관은 김동연 경기도지사의 도서관 운영 철학이 반영된 개념이다.

김동연 지사는 2022년 10월 경기도서관 착공식에서 "단순히 와서 책 읽는 장소가 아니라 책도 읽고, 다양한 경험을 하면서 자신의 미래와 우리 사회의 미래를 연결하는 역할을 경기도서관이 해냈으면 한다"고 말했다.

사업비 1227억원이 투입됐으며, 연면적 2만7795㎡에 지상 5층·지하 4층 규모로 전국 공공도서관 가운데 최대다. 지하 2~4층은 주차장이며, 방문 시 2시간 무료 주차를 지원한다. 지하 1층부터 지상 1~5층은 도서 열람과 체험, 전시, 창작공간으로 구성됐다.

장서는 총 34만4216권으로, 도서가 14만8181권, 전자책이 19만6035권이다.

경기도는 향후 5년 내 도서 25만권, 전자책 30만권 등 최대 55만권으로 장서를 늘릴 계획이다.

경기도서관은 지하 1층부터 5층까지 각 층 주제별로 '창의-연결-포용-지혜-지속 가능-성장'의 여섯 가지 키워드를 담았다.

먼저 경기도서관 출입구로 통하는 지하 1층은 '창의의 공간'으로, 인공지능(AI)과 첨단 기술 기반의 창작과 공유가 이뤄지는 공간이다.

'AI스튜디오'에서는 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 8종의 유료 생성형 AI 도구와 포토샵 등을 활용해 디지털콘텐츠를 제작할 수 있다. 비싼 유료 인공지능 사용료 부담과 컴퓨터 사양 부족으로 어려움을 겪은 도민이나 창작자에게 유용한 공간이다.

'AI독서토론'실은 인공지능과 사람이 진행하는 독서토론의 장이다. 특정한 도서를 읽고 자신의 의견을 인공지능에 설명하면, 인공지능이 그에 따른 의견, 공감, 정보 등을 제시하며 함께 토론하게 된다.

자신만의 책을 구상하고 쓰고, 만들 수 있는 '책공방'과 댄스·연주·촬영 등 다양한 콘텐츠를 창작하고 즐길 수 있는 활동 공간들도 준비돼 있다.

1층은 소통과 만남, 연결을 주제로 한 다양한 공간이 마련돼 있다.

먼저 기후 도서관이라는 컨셉에 맞게 1층 로비에서는 기후위기 인식확산을 위한 다양한 환경 도서와 재활용품을 이용한 조형물, 조각작품을 만날 수 있다.

도서관 방문객들이 가장 많이 찾는 문학 도서는 접근이 용이하도록 1층 '북 라운지'에 비치돼 있다. 지역 서점과의 협력을 위한 지역서점 큐레이션과 책방지기의 편지 코너도 운영한다.

소통을 주제로 한 공간인 만큼 보드게임을 할 수 있는 공간, 차를 마시며 대화를 나눌 수 있는 청년 카페도 있다. 청년 카페는 전국 최초로 공공도서관에 청년 창업을 지원하는 스타트업 카페를 운영하기로 하고, 공모를 통해 20대 사업자를 선정했다.

2층은 '포용의 공간'으로 어린이, 청소년, 다문화가정이 함께 즐길 수 있는 열린 공간이다.

'세계친구책마을'에서는 영어, 스페인, 프랑스, 베트남 등 22개 언어로 제작된 다양한 책을 비치해 도서관을 찾아온 외국인들도 자유롭게 이용할 수 있도록 했다.

어린이를 위한 새로운 독서 서비스도 선보인다. 이른바 책 읽어주는 서비스인데, AI가 음성을 학습해 가족의 목소리로 아동들에게 책을 읽어줄 수 있다. 예를 들어 엄마가 일정 분량 정도의 책을 읽으면 인공지능이 이를 학습해 나머지 부분, 혹은 다른 책도 학습된 엄마의 목소리로 읽어주는 서비스다. 아빠, 할머니, 할아버지 등 모든 가족의 목소리를 담을 수 있다.

닌텐도, 플레이스테이션 등 온 가족이 즐길 수 있는 콘솔게임 플레이 존도 있다. 2시간 예약제로 운영된다.

3층과 4층은 모든 주제 분야 자료가 집약된 경기도서관 지식정보의 중심 공간이다. 경기도가 추진하는 도민 평생독서 프로젝트인 '천권으로(路)'에 선정된 어린이, 일반 도서 2800여권을 캠핑존 같은 분위기에서 가족과 함께 편하게 열람해 볼 수 있다.

3층에는 사회과학과 역사 분야 전문 서적을, 3.5층엔 평화 관련 자료를, 4층에는 인문학 전(全)주제로 구성된 다양한 책들을 만날 수 있다. 인근에는 아트북 라운지가 있어 그림이나 사진으로 구성된 예술 서적을 마음껏 감상하며 예술적 영감과 창의력을 키울 수 있다.

아트북 라운지를 지나면 3층과 4층을 연결하는 언덕길이 나온다. 마치 숲속 정원을 걷는 듯한 느낌을 주는 이 길의 이름은 '경기 책길'. 경기 책길 옆에는 관계와 공존의 여정을 주제로 청소년 도서, 여행, 예술 분야 등 세대를 잇는 책들과 K-푸드, K-컬처 등 세계 속 한국의 맛과 멋을 느껴볼 수 있다.

4층은 '지속가능한 공간'이라는 주제에 맞게 다양한 기후위기 관련 체험과 책들을 만날 수 있다.

5층은 청년과 창작자를 위한 공간이다. '청년기회스튜디오'는 미디어아트, 웹툰, 애니메이션, 웹 디자인 등 디지털콘텐츠를 창작하는 경기 청년에게 제공되는 개인 작업공간이다. 경기도는 창작물에 대한 전문가 1대1 피드백을 통해 창작가 역량 강화를 지원할 계획이다.

그림을 이용해 아동들의 심리를 알아보고, 현재 상태에 걸맞은 책을 추천해 주는 특별한 공간도 마련돼 있다. 'AI 북테라피' 공간에서는 'AI 마음그림X책' 이라는 그림 심리 기반의 도서 추천 프로그램을 운영한다. 아이와 보호자가 함께 참여하는 프로그램으로, 아이가 자유롭게 그림을 그리면 AI가 그림을 해석하여 아이의 심리를 해설하고, 분석 결과에 맞춰 아이와 보호자 모두에게 책을 추천해 주는 방식이다.

경기도는 개관일부터 올해 말까지 시범운영 기간으로 월~금요일은 아침 10시부터 밤 9시까지, 토·일요일은 아침 10시부터 저녁 6시까지 이용할 수 있다. 경기도는 시범운영 기간이 끝나면 도민 의견을 반영해 운영시간을 확정할 예정이다.

회원제도 운영해 실명 인증만 하면 일반회원, 거주지 인증을 하면 도민회원으로 관리할 계획이다.

시범운영 기간에는 일반회원의 경우 1회 3권, 15일간 대출이 가능하다. 내년부터는 1회 5권·7일 연장제도도 도입한다. 도서 대출·반납은 키오스크로 운영되며 어린이와 장애인의 편의를 위해 높낮이 조절이 가능하다.

경기도서관은 에너지절감, 탄소 저감을 실현하는 동시에 도민들이 기후의 가치를 체감하고 공유할 수 있는 열린 공간을 위해 수직루버(부채살처럼 생긴 기둥. 태양의 위치에 따라 햇빛을 막아주고 내부 조도를 조절)와 스칸디아모스(공기를 정화하고 습도를 조절하며, 소음을 줄여주고 뿌리가 없는 보존 이끼로 자연과 함께 숨 쉬는 공간)가 설치됐다.

경기도는 다양한 개관행사도 마련한다. 먼저 개관에 앞서 23일 수원컨벤션센터에서 국제콘퍼런스를 열어 기후위기·AI 시대에 대응하는 국내외 도서관의 최신 동향을 공유한다.

개관 당일인 25일 오후 3시에는 지하 1층에서 '사람과 책, 그 사이 경기도서관'을 주제로 개관식을 진행하며, 오후 4시에는 박위 작가가 참여하는 북토크가 열린다. 개관식은 경기도 유튜브 채널을 통해서도 생방송으로 참여할 수 있다.

같은 날 도담뜰에서는 '경기다독다독축제'가 열려 '오감으로 독서하라!'를 주제로 한 야외 독서체험 행사가 마련된다.

또 10월25일부터 12월13일까지는 지하 1층 전시공간에서 기후환경과 생태를 주제로 한 '깃털과 이끼' 그림책 원화 전시가 열린다.





이영규 기자



