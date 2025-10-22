포천시, 심곡지구·장암2지구 내년 지적재조사사업 예정지구 지정

포천시, 2026년 지적재조사사업 예정지구 지정

심곡지구·장암2지구 지적불부합 해소로 디지털 지적 기반 구축

경기 포천시(시장 백영현)는 22일 2026년도 지적재조사사업 대상지로 '심곡지구'와 '장암2지구'를 선정해 총 651필지, 37만3539㎡에 대한 실시계획을 수립하고 지적재조사 예정지구로 지정했다고 밝혔다.

장암2지구. 포천시 제공

심곡지구는 군부대 주변 상가와 주택이 밀집한 지역이며, 장암2지구는 이동면사무소와 이동중학교가 포함된 지역이다.

실제 이용현황과 지적공부 등록사항이 일치하지 않고 지적측량 성과 불부합으로 인한 경계분쟁과 재산권 행사 제약이 지속돼 이번 사업지로 포함됐다. 특히 장암리는 2023년 갈비촌 주변 지역에서 지적재조사사업을 추진해 국유지 무단점유 해소와 토지 정형화, 건축물 저촉 문제 해결 등을 통해 토지 이용 가치를 높인 바 있다.

포천시는 이번 2개 지구의 측량비로 국비 1억4,073만 원을 확보했다. 내년 초 사업지구별 주민설명회를 개최한 뒤 토지소유자 3분의 2 이상과 토지면적 3분의 2 이상의 동의를 얻어 지적재조사 지구로 최종 지정할 예정이다. 이후 지적재조사측량 및 현장 입회를 통한 경계설정, 지적공부 작성 등 행정절차를 순차적으로 진행할 계획이다.

시 관계자는 "2012년부터 추진 중인 지적재조사사업이 주민들의 적극적인 관심과 협조로 원활히 진행되고 있다"며 "앞으로도 정확한 지적정보 제공과 경계분쟁 해소를 통해 시민의 재산권을 보호하고 토지의 가치를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자



