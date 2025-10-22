본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]동일기연, 자사주 매입 발표에 이틀째↑

조시영기자

입력2025.10.22 09:47

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

22일 오전 9시 41분 기준 동일기연 주가는 전일 종가 대비 8.54% 오른 1만6650원을 기록하고 있다. 자사주 취득 공시로 전날 상한가를 기록한 데 이어 연 이틀째 강세다.


동일기연은 전자부품 사업과 산업용 제품 사업을 영위하고 있다. 전자부품 사업 부문은 전기적 노이즈 감쇄 기술과 압전 세라믹 기술을 바탕으로 가전제품, 자동차, 기계장치 등에 사용되는 다양한 전자부품을 생산하고 있다. 산업용 제품 사업 부문은 제조 공정에 사용되는 제전기, 스마트카메라, 산업용 집진기, 의료 시설에서 사용되는 의료기기를 생산하고 있다.


앞서 동일기연은 약 47억원 규모 자사주를 취득한다고 지난 20일 공시했다. 목적은 자사주 소각을 통한 주주가치 제고라고 밝혔다. 내년 1월 20일까지 장내 매수 방식으로 취득할 예정이다.

[특징주]동일기연, 자사주 매입 발표에 이틀째↑
AD
원본보기 아이콘




조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"가스레인지 당장 바꿔라" 전문가 경고 '충격'

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전

새로운 이슈 보기