[특징주]동일기연, 자사주 매입 발표에 이틀째↑

22일 오전 9시 41분 기준 동일기연 동일기연 032960 | 코스닥 증권정보 현재가 16,300 전일대비 960 등락률 +6.26% 거래량 1,121,927 전일가 15,340 2025.10.22 09:53 기준 주가는 전일 종가 대비 8.54% 오른 1만6650원을 기록하고 있다. 자사주 취득 공시로 전날 상한가를 기록한 데 이어 연 이틀째 강세다.

동일기연은 전자부품 사업과 산업용 제품 사업을 영위하고 있다. 전자부품 사업 부문은 전기적 노이즈 감쇄 기술과 압전 세라믹 기술을 바탕으로 가전제품, 자동차, 기계장치 등에 사용되는 다양한 전자부품을 생산하고 있다. 산업용 제품 사업 부문은 제조 공정에 사용되는 제전기, 스마트카메라, 산업용 집진기, 의료 시설에서 사용되는 의료기기를 생산하고 있다.

앞서 동일기연은 약 47억원 규모 자사주를 취득한다고 지난 20일 공시했다. 목적은 자사주 소각을 통한 주주가치 제고라고 밝혔다. 내년 1월 20일까지 장내 매수 방식으로 취득할 예정이다.





조시영 기자



