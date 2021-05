[아시아경제 이민지 기자] 동일기연 동일기연 032960 | 코스닥 증권정보 현재가 18,750 전일대비 4,300 등락률 +29.76% 거래량 739,488 전일가 14,450 2021.05.20 13:48 장마감 관련기사 하락장에도 상승하는 놀라운 “바이오” 종목 大 공개![특징주]동일기연, 장초반 강세 29.76%↑동일기연, 보통주 1주당 45원 현금배당 결정 close 은 김태준 사외이사와 특정 대선후보와의 관련성은 사실이 아니라고 20일 공시했다.

회사 측은 “경기도의료원 자문변호사 경력은 맞지만 학력은 사실과 다르다”며 “유력 대선후보로 언급된 인물과 어떠한 친분도 없다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr