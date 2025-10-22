대전시, 소상공인 축제와 함께 우수상품도 판매

11월 1~2일까지 엑스포과학공원 한빛광장



판매, 체험,먹거리 등 110여 개 부스 운영...최대 50% 할인

대전시가 소상공인 축제를 통해 판매, 체험, 먹거리 등 110여 개 부스 운영하며 최대 50% 할인 행사를 갖는다.

대전시는 오는 11월 1일부터 2일까지 이틀간 엑스포과학공원 한빛광장 일원에서 '2025년 소상공인 대축제 & 우수시장 상품판매전'을 개최한다.

'함께 웃는 소상공인'을 주제로 열리는 이번 행사는 지역 소상공인과 전통시장의 우수상품을 홍보하고 시민이 함께 참여해 즐길 수 있는 상생형 지역 축제로 마련됐다.

행사 기간 판매·체험·먹거리 등 110여 개의 부스가 운영되며, 최대 50% 할인된 상품 판매와 함께 영수증 이벤트, 즉석 경매, 경품 행

사 등 다양한 참여 프로그램이 마련돼 현장에 활기를 더할 예정이다.

또한 세대와 세대를 아우르는 체험 프로그램과 DJ 파티, 유명 가수 축하공연, 불꽃 쇼 등 다채로운 콘텐츠가 마련돼 모두가 어우러지고 공감하는 열린 축제의 장으로 꾸며진다.

권경민 대전시 경제국장은 "이번 축제는 어려운 여건 속에서도 지역 경제의 한 축을 지켜온 소상공인들이 시민과 함께 소통하며 마음껏 웃을 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "많은 시민이 참여해 소상공인에게 힘이 되고 모두가 하나 되는 따뜻한 화합의 축제가 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



