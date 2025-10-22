콴티파이·마음인베, 패션뷰티 물류대행 '아이아이씨에이' 투자

'AI 기반 물류관리 서비스' 성장성

업계경험 팀원들로 맞춤형 설루션

콴티파이인큐베이터와 마음인베스트먼트가 "패션·뷰티 풀필먼트(물류일괄대행) '아이아이씨에이'에 투자를 진행했다"고 22일 밝혔다. 이번 투자는 콴티파이와 마음인베가 공동 운용하는 콴티마음개인투자조합을 통해 집행됐다.

아이아이씨에이는 패션·뷰티 브랜드를 소비자와 연결하는 풀필먼트 기업이다. 자체 플랫폼 '핑고(PINGO)'는 입고, 재고관리, 배송, 반품 등 물류관리의 전 과정을 자동화해 기업의 물류 부담을 낮추고 핵심 사업에 집중할 수 있도록 지원하는 인공지능(AI) 기반 플랫폼이다.

또한 전담 MD·CS(상품기획·고객서비스)팀 운영과 550여개의 이커머스 온라인 플랫폼 연동, AI 기반 매출·손익·재고 관리 대시보드 등 차별화된 서비스를 제공 중이다.

아이아이씨에이는 에스모드 파리 출신 김찬엽 대표를 비롯해 쇼핑몰과 브랜드 운영 경험을 갖춘 멤버들로 구성됐다. 이번 투자를 기반으로 풀필먼트 센터 1000평 규모 확보, 신규 브랜드 파트너십 확대, 핵심 인력 확보 등을 추진할 방침이다.

정지택 콴티파이 대표는 "아이아이씨에이가 구축하는 풀필먼트 플랫폼은 업계에 새로운 표준이 될 잠재력이 있다"며 "콴티마음개인투자조합은 이번 투자를 시작으로 향후 네트워크와 후속 투자를 연계해 지속적인 성장을 적극적으로 지원할 계획"이라고 설명했다.

곽진우 마음인베 대표는 "아이아이씨에이가 나아가 시장을 선도하는 기업으로 자리매김하길 기대한다"며 "앞으로도 많은 스타트업에 성장 기회를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

김찬엽 대표는 "이번 투자를 통해 풀필먼트 서비스 핑고를 확장하고, 서비스형소프트웨어(SaaS) 설루션을 조기에 상용화해 패션·뷰티 브랜드들이 빠르게 활용할 수 있도록 하겠다"며 "단순 물류 대행을 넘어 브랜드가 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 핵심 인프라를 제공하는 파트너로 성장해 나가겠다"고 전했다.





