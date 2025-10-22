본문 바로가기
CGV, 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 싱어롱 상영

이종길기자

입력2025.10.22 09:28

31일~다음 달 2일 전국 100여 지점서

CGV, 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 싱어롱 상영
CGV는 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'를 31일부터 다음 달 2일까지 사흘간 싱어롱 버전으로 단독 상영한다고 22일 밝혔다.


이 영화는 K팝 슈퍼스타 루미, 미라, 조이가 무대 뒤에서 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 액션 판타지 애니메이션이다. 한국 전통 요소와 K팝 세계관, 중독성 있는 OST가 어우러져 전 세계 팬들의 사랑을 받고 있다.

싱어롱 상영은 CGV용산아이파크몰을 포함해 전국 100여 지점에서 진행된다. 관객은 OST를 따라 부르고 응원봉을 흔들며 영화를 감상할 수 있다.


CGV는 관객을 위해 다양한 이벤트를 준비했다. 영화 관람 시 A3 사이즈 한정판 포스터를 선착순으로 제공하며, CGV용산아이파크몰에 캐릭터 콘셉트 포토존을 설치한다. '헌트릭스'와 '사자보이즈' 팀 팬들이 겨루는 팬덤 대전 상영회도 연다.


전정현 CGV 콘텐츠운영팀장은 "글로벌 인기 콘텐츠를 극장에서 싱어롱으로 선보일 수 있어 기쁘다"며 "관객이 함께 노래하고 즐기며 극장에서만 느낄 수 있는 생생한 에너지를 경험하기를 바란다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
