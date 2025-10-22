"가을을 함께하개"…에버랜드, 반려견과 단풍 나들이 이벤트

반려견과 에버랜드 단풍놀이

하늘정원길에 오프리쉬존 마련

SNS 인증 시 강아지용품 선물도

에버랜드가 오는 30일 단풍이 절정을 맞은 에버랜드에서 반려견과 함께 특별한 하루를 보낼 수 있는 '가을을 함께하개' 프로그램을 진행한다.

이번 프로그램은 평소 경험할 수 없었던 반려견과의 에버랜드 나들이를 즐길 수 있는 기회로, 지난 8월 세계 개의 날을 맞아 진행했던 시범 운영에 이어 올해 두번째로 마련된 이벤트다.

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 최근 '펫팸족(반려동물+패밀리)' 확산 트렌드에 맞춰 가을 단풍이 가장 아름다운 시기에 반려견과 함께 낭만적인 추억을 남길 수 있도록 이번 프로그램을 준비했다고 22일 밝혔다.

지난 8월, 세계 개의 날을 맞아 진행된 에버랜드 반려견 동반 이벤트. 삼성물산. AD 원본보기 아이콘

10kg 미만의 소형견을 동반한 고객들은 사전신청을 통해 행사 당일 10시30분부터 오후 6시까지 주토피아와 일부 실내를 제외한 대부분의 시설을 반려견과 함께 이용할 수 있다. 단 지정된 장소 외에서는 애견 카트나 케이지 사용이 필수다.

물론 케이지 밖에 나와 산책을 즐길 수 있는 공간도 마련됐다. 하늘정원길, 장미원 은행나무길, 장미 학습장 등은 케이지 프리(Cage Free) 구역으로 운영돼 1.5m 이내의 리드줄을 착용한다면 도보 산책이 가능하다.

특히 단풍과 가을꽃이 절정을 이루는 하늘정원길에는 반려견이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 오프리쉬존(Off-Leash Play Zone)이 마련되고, 가을 감성을 더하는 버스킹공연과 포토존 등 즐길거리도 다양해 반려견과 함께 가을을 만끽하기 좋다.

펫티켓을 인증하는 미션에 참여하면 음료, 간식 등 웰컴 푸드를 제공하고 사회관계망서비스(SNS)에 후기를 남길 경우 솜포인트, 강아지 산책 용품 등의 선물을 증정하는 룰렛 이벤트에도 참여할 수 있다.

이번 프로그램은 에버랜드 정기권 및 가든패스 보유 고객 중 만 18세 이상이라면 홈페이지 스마트 예약을 통해 누구나 신청할 수 있다.

고객 1인당 1마리의 반려견을 동반할 수 있으며, 예약 시 5000원의 예약금이 필요하지만 간단한 미션에 참여하면 에버랜드 내에서 현금처럼 사용 가능한 솜포인트로 전액 페이백 받을 수 있다.

행사 당일에는 동물등록증 및 예방접종증명서를 필수로 지참해야 하며 도사견, 핏불테리어 등 일부 맹견의 입장은 제한된다. 장애인 보조견은 무게와 품종에 관계없이 모두 가능하다.

에버랜드 관계자는 "최근 반려동물과 함께 나들이를 즐기려는 고객이 빠르게 늘고 있다"며 "앞으로도 가족의 일원인 반려동물과 함께 행복한 시간을 보낼 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



