신한금융 임직원, 안 쓰는 의류·잡화 1000여점 기부…자원순환 캠페인

김혜민기자

입력2025.10.22 09:21

판매수익금 사회적기업 '굿윌스토어' 직원 급여로

신한금융그룹은 임직원들이 안 쓰는 의류·잡화를 기부하고 가정 내 폐의약품을 수거하는 행사인 '신한 나눠요 & 지켜요 DAY'를 실시했다고 22일 밝혔다.

22일 신한금융 본점에서 열린 '신한 나눠요 & 지켜요 DAY' 행사에서 임직원들이 의류 및 잡화를 기부하고 있다. 신한금융 제공

22일 신한금융 본점에서 열린 '신한 나눠요 & 지켜요 DAY' 행사에서 임직원들이 의류 및 잡화를 기부하고 있다. 신한금융 제공

이 행사는 지속 가능한 소비와 물품의 재사용 문화를 확산하기 위해 그룹 전 임직원이 자발적으로 참여하는 세 번째 자원순환 활동이다. 이날 본점에서 열린 행사에서는 임직원 300여명이 의류·잡화 1000여점을 기부했다.


기부 물품은 굿윌스토어를 통해 분류·판매될 예정이다. 수익금은 굿윌스토어에서 근무하는 장애 직원의 급여로 지급된다.

신한금융 관계자는 "자원의 재사용과 환경보호를 동시에 실천하고 나와 이웃 모두를 지키는 신한만의 ESG 활동"이라며 "신한금융은 앞으로도 임직원의 자발적 참여를 통한 일상 속 ESG 활동을 지속 할 수 있는 다양한 프로그램을 정례화해 나가겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
