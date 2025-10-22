“한성백제문화제 51만명 방문, 64억 경제효과”

20~30대 방문객 46%차지, 가장 많아

전통·K팝 결합 축제.글로벌 관광객 몰려

서강석 구청장 “문화예술 도시 매력 알릴 것”

서울 송파구(구청장 서강석)는 지난달 26~28일 열린 ‘제25회 한성백제문화제’에 51만명이 다녀가며 약 64억원의 지역경제 효과를 거뒀다고 22일 밝혔다. 이번 분석은 SK텔레콤 유동 인구 데이터와 KB국민카드 소비 데이터를 기반으로 진행됐다.

2025한성백제문화제, 마오리족 전통공연 하카. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

올해로 25회를 맞은 한성백제문화제는 ‘하나 되어 나아가는 문화의 힘’을 주제로, 기존 평화의광장에서 88잔디마당으로 자리를 옮겨 더 넓은 공간과 웅장한 무대에서 다채로운 공연을 선보였다. 국악과 미디어아트, 케이팝 콘서트가 어우러지며 전통과 현대가 조화를 이루는 콘텐츠로 관람객의 큰 호응을 얻었다.

사흘간 축제장을 찾은 인원은 총 50만9897명, 잠실관광특구 전체 유동 인구는 68만1643명으로 집계됐다. 외국인 방문객은 3만3547명으로, 이 중 국내 거주 외국인이 8909명, 방문 외국인이 2만4648명에 달했다.

주요 방문 국가는 일본(5812명), 중국(2494명), 미국(2012명), 대만(1970명), 홍콩(1341명) 순이었으며, 슬로베니아·모로코·스페인·아이슬란드 등 79개국에서 관람객이 찾아 축제장은 국제적인 활기를 띠었다.

연령대별로는 20대와 30대가 각각 11만8597명, 10만3210명으로 전체의 46%를 차지했다. 전통문화와 케이팝, 미디어아트 등을 결합한 젊은 감각의 프로그램이 2030세대의 참여를 이끈 것으로 분석됐다.

방이동, 송리단길, 석촌호수 일대 상권 매출은 64억원으로 나타났다. 이 중 내국인 매출은 58억8300만원, 외국인 매출은 5억500만원이었다. 축제 관람객들이 음식점과 카페, 상점을 활발히 이용하면서 지역경제 활성화에 기여했다는 평가다.

송파구는 축제의 열기를 이어 10월 31일부터 내년 2월 28일까지 석촌호수 일대에서 ‘호수의 가을과 겨울 그리고 루미나리에’를 개최한다. 금빛과 핑크빛이 어우러진 낭만적인 조명으로 가을·겨울밤을 밝히며 시민들에게 또 다른 즐거움을 선사할 예정이다.

서강석 송파구청장은 “한성백제문화제가 전통문화 계승을 넘어 글로벌 관광 축제로 성장했다”며 “이어서 열리는 루미나리에까지 계절별 축제를 통해 문화예술의 도시 송파의 매력을 세계에 널리 알리겠다”고 말했다.

송파구는 올해 한성백제문화제 기간 총 51만명이 방문했다고 밝혔다. 송파구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>