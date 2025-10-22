본문 바로가기
경기도, 中 산둥성과 6년만에 대학교류 재개

이영규기자

입력2025.10.22 07:38

경기도가 6년 만에 중국 산둥성과 대학 교류를 재개했다.


경기도는 21~22일 이틀간 중국 산둥성 지난시에서 '경기도-산둥성 대학교류협의회 제9차 회의'를 열고, 코로나19로 중단됐던 두 지역 간 대학 교류를 재개했다고 밝혔다.

이번 회의 참여대학은 경기대, 국립한국교통대, 장안대, 차의과대, 한국공학대 등 도내 5개 대학이다. 중국에서는 산둥사범대, 산둥재경대, 산둥제2의과대 등 8개 대학이 참여했다.


경기도가 21~22일 중국 산둥성 8개 대학과 대학교류협의회를 개최한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

경기도가 21~22일 중국 산둥성 8개 대학과 대학교류협의회를 개최한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

경기도는 이번 협의회를 계기로 ▲정기 교류협의회 정례화 ▲대학 간 공동연구 프로젝트 추진 ▲청년 대상 교류 프로그램 운영 등을 통해 지속 가능한 협력체계를 구축할 계획이다.


홍성덕 경기도 평생교육과장은 "코로나19로 중단됐던 대학 간 교류가 다시 본격화 됐다는 점에서 이번 교류협의회에 큰 의미가 있다"며 "내년 경기도에서 열릴 제10차 회의를 차질 없이 준비해 국제 교육 협력의 중심으로 자리매김하겠다"고 말했다.

경기도와 산둥성은 2012년부터 2019년까지 총 8차례 대학교류협의회를 열며 협력 관계를 이어왔다. 두 지역 대학이 매회 100~300명 규모로 참여해 참여 대학 방문, 문화체험 프로그램 등을 추진했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
