동두천시, 메타쉐콰이어길에서 '자연에서 만나는 아트콘서트' 개최

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 19일 메타세콰이어길에서 '자연에서 만나는 아트콘서트'를 성황리에 개최했다.

동두천시가 지난 19일 메타세콰이어길에서 '자연에서 만나는 아트콘서트'를 개최하고 있다. 동두천시 제공

이번 공연은 조용한 숲길에서 빈백에 앉아 품격 있는 음악을 즐기며 가을 정취를 만끽할 수 있는 시간으로 마련됐다.

무대에는 동두천음악협회의 클래식 연주, 동두천국악협회의 가야금병창·민요, 오카리나 공연 등 다채로운 프로그램이 이어져 전 세대가 함께 공감하고 즐길 수 있는 무대를 선사했다.

박형덕 동두천시장은 "이번 행사는 다양한 세대가 함께 소통하고 화합할 수 있는 자리를 만들기 위해 준비했다"며 "깊어가는 가을, 동두천의 자연 속에서 울려 퍼지는 아름다운 선율을 시민 모두가 느끼시길 바란다"고 전했다.





