본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

신세계百, '시코르데이' 개최…최대 15% 할인 행사

박재현기자

입력2025.10.22 06:00

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10월 22~26일 5일 간 개최
자체 개발 '샤인 메쉬 쿠션' 30% 할인

신세계백화점이 운영하는 뷰티 편집숍 시코르가 22일부터 26일까지 5일간 '시코르데이'를 개최한다고 22일 밝혔다.

신세계백화점 시코르 강남점. 신세계백화점 제공

신세계백화점 시코르 강남점. 신세계백화점 제공

AD
원본보기 아이콘

먼저 회원별로 최대 15% 할인 혜택을 준비했다. 프랜즈등급은 10% 할인(최대 2만원), VIP등급은 15% 할인(최대 3만원), VVIP등급은 15% 할인(최대 4만5000원)받을 수 있다. 또 K뷰티 브랜드를 포함해 6만 원 이상 구매할 경우 8000원을 추가로 할인한다. 20만 원 이상 구매한 고객에게는 선착순으로 인리칭 핸드워시 정품을 증정한다. 신규회원은 즉시 15% 할인하는 쿠폰 2장을 받을 수 있다.


브랜드별 특가 프로모션도 진행한다. 브랜드 하트퍼센트는 전 품목을 최대 30% 할인하고 헉슬리는 컨디셔닝 라인을 최대 45% 할인한다. 그래비티의 헤어리프팅 샴푸는 온라인에서 15% 할인된 가격에 만나 볼 수 있다.

온라인몰 시코르닷컴에서는 12만 원 이상 구매 시 2만원 할인 쿠폰을, 17만 원 이상 구매 시 3만원 할인 쿠폰을 제공한다. 메이크업포에버, 나스, 달팡, 케라스타즈 등 인기 럭셔리 브랜드는 최대 40% 할인 행사를 진행한다. 온·오프라인에서 5만원 이상 구매 시 금액의 10%를 시코르 포인트(최대 1만포인트)로 횟수 제한 없이 적립할 수 있다.


이달 자체 개발해 출시한 '샤인 메쉬 쿠션'은 한 달간 30% 할인해 판매한다. 쿠션을 포함해 4만 원 이상 구매한 고객은 '샤인 미니 파우치'를 증정한다.


신세계백화점 관계자는 "10월은 4월과 더불어 가장 큰 혜택을 받으며 시코르의 K뷰티 제품을 구매할 수 있는 달로 최근 고객들의 호응이 기대 이상이었다"며 "시코르데이를 통해 가을 화장품을 구매하려는 고객들에게 풍성한 혜택을 전달할 것"이라 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망…"막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다[금융현미경] '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망…"막차 타야 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

새로운 이슈 보기