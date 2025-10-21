[내일 날씨] 광주·전남 구름 많고 일교차 커

22일 광주·전남은 구름 많고 곳에 따라 빗방울, 아침 7~14도·낮 18~23도로 일교차 클 것으로 예보됐다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

22일 광주·전남은 구름이 많고 일교차가 크겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날 중국 북부지방에서 확장하는 찬 대륙고기압의 영향을 받는다. 오후에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 아침 최저기온은 7~14도, 낮 최고기온은 18~23도로 예보됐다.

서해와 남해 앞바다 물결은 2ｍ로 일겠고, 초미세먼지 농도는 오전 '보통', 오후부터는 '좋음' 수준을 보이겠다.

기상청 관계자는 "아침까지 광주와 전남 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다"며 "차량 운행 시 감속해 추돌사고 등 피해가 없도록 주의해달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>