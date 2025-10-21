본문 바로가기
“고리 2호기 수명연장 심사 중단하라” 광주서 규탄

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.21 17:04

핵없는세상 광주전남행동 5·18광장서 기자회견
“한빛 1·2호기 연장도 지역 현안” 주장
정부 ‘핵 폭주’ 비판, 전력계획 정상화 촉구

'핵없는세상 광주전남행동'이 21일 광주 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 고리 2호기 수명연장 심사 중단을 촉구했다. 이번 기자회견은 경주, 서울, 전북 등과 함께 전국 릴레이 형식으로 진행됐다.

핵없는세상 광주전남행동이 21일 광주 5·18민주광장에서 고리 2호기 수명연장 심사 중단을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 핵없는세상 광주전남행동 제공

핵없는세상 광주전남행동이 21일 광주 5·18민주광장에서 고리 2호기 수명연장 심사 중단을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 핵없는세상 광주전남행동 제공

원자력안전위원회가 오는 23일 회의에서 고리 2호기 수명연장 허가 여부를 재논의할 예정인 가운데, 단체는 "핵발전소 안전 문제는 특정 지역이 아니라 국가 전체의 안전과 직결된 사안"이라고 지적했다. 광주·전남 역시 한빛 1·2호기 수명연장이 추진되고 있는 만큼 고리 2호기 문제는 곧 지역 현안이기도 하다고 강조했다.


단체는 한빛 1·2호기 중단이 송전선로 포화 문제, 수도권 전력 공급을 위한 송전탑 건설 문제를 풀 수 있고, '햇빛·바람 연금' 실현에도 기여할 수 있다고 주장했다. 또 정부가 동시에 10기의 노후 원전 수명연장을 추진하는 것은 '핵 폭주'라며 제12차 전력 수급계획을 정상화하고 노후 원전 심사를 중단해야 한다고 촉구했다.

이어 핵발전이 안전성과 경제성을 모두 상실한 사양 산업이라고 규정했다. 고준위 특별법 발효로 사용후핵연료 저장도 불가능한 상황에서 수명연장은 위험을 키울 뿐이라고 지적했다.


단체는 "활성단층 조사 결과조차 반영하지 않는 노후 원전은 중대사고 가능성을 배제한 채 운영되고 있다"며 고리 2호기와 노후 원전 10기에 대한 수명연장 추진을 전면 중단하라고 요구했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
