[2025국감] 김동연 "경기도농업기술원 이전계획 없다"

김동연 경기도지사는 경기도농업기술원 이전을 검토하고 있지 않다고 밝혔다.

김동연 지사는 21일 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에 출석해 더불어민주당 권칠승 의원으로부터 경기도농업기술원 이전에 대한 질문을 받고 이같이 말했다.

김 지사는 "(기술원을) 이전하는데 약 60만㎡의 땅이 필요하고, 이전비만 4000억원이 든다"며 "현재 이전을 검토하고 있지 않다"고 답했다.

김동연 경기도지사가 21일 경기도청에서 열린 국회 국정감사에 출석해 이야기를 하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

또 "(일부에서 말하는) 화성 간척지는 기술원 부지로는 적당하지 않다"고 덧붙였다.

앞서 권칠승 의원은 "경기도농업기술원 주변에 개발이 진행되고 있다"며 "아파트 개발이 완료되면 아파트 숲속에 기술원이 있게 되는 만큼 다른 곳으로 이전할 필요가 있다"고 주장했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



