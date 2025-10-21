본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

[2025국감] 김동연 "경기도농업기술원 이전계획 없다"

이영규기자

입력2025.10.21 16:01

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사는 경기도농업기술원 이전을 검토하고 있지 않다고 밝혔다.


김동연 지사는 21일 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에 출석해 더불어민주당 권칠승 의원으로부터 경기도농업기술원 이전에 대한 질문을 받고 이같이 말했다.

김 지사는 "(기술원을) 이전하는데 약 60만㎡의 땅이 필요하고, 이전비만 4000억원이 든다"며 "현재 이전을 검토하고 있지 않다"고 답했다.


김동연 경기도지사가 21일 경기도청에서 열린 국회 국정감사에 출석해 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

김동연 경기도지사가 21일 경기도청에서 열린 국회 국정감사에 출석해 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

또 "(일부에서 말하는) 화성 간척지는 기술원 부지로는 적당하지 않다"고 덧붙였다.


앞서 권칠승 의원은 "경기도농업기술원 주변에 개발이 진행되고 있다"며 "아파트 개발이 완료되면 아파트 숲속에 기술원이 있게 되는 만큼 다른 곳으로 이전할 필요가 있다"고 주장했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원 짜리 치킨값 대해부[치킨공화국의 몰락]① 하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

새로운 이슈 보기