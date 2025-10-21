아주대 연구팀, 차세대 제스처 인식기술 로드맵 제시

미세 움직임 감지 혁신 기술 제안

아주대학교는 박성준 아주대 교수 연구팀과 왕건욱 고려대 교수 연구팀이 피부에 밀착되는 초유연 전자소자를 기반으로 한 지능형 손짓 제스처 인식 기술의 최신 동향을 종합 분석한 리뷰 논문을 발표했다고 21일 밝혔다.

아주대 공동 연구진이 제안한 손동작의 지능형 제스처 인식을 구현하기 위한 세 가지 핵심 기술. 아주대학교 AD 원본보기 아이콘

제스처 인식 기술은 인간의 손짓과 동작을 전기 신호로 변환해 센서 등의 장치를 통해 기계가 감지하고 반응하도록 하는 기술로, 그동안 카메라, 적외선 센서, 장갑형 웨어러블 기기 등에 의존해 왔다.

그러나 이는 전력 소모가 큰 데다 카메라 등 기기가 위치한 곳에서만 활용할 수 있어 공간적 제약 등 구조적 한계를 지니고 있다.

공동연구팀은 이런 기존 기술과 연구에 대한 심층 분석을 통해 피부 부착용 초박막·초유연 전자소자 기반 플랫폼을 제안했다.

해당 플랫폼은 다양한 센싱 모듈과 뉴로모픽 시냅스 소자, 인공지능 인식 유닛이 결합해 작동하는 형태다. 피부와 자연스럽게 일체화돼 세심하고 민감하게 손동작을 인식해 착용감과 신뢰성의 한계를 동시에 보완할 수 있다.

연구팀은 또 이를 상용화하기 위해 ▲대면적·대량 제조 기술 ▲장기 착용 시 안정성 ▲사용자 편의성 ▲규제 승인 체계 등이 함께 마련돼야 한다는 점도 제시했다.

박성준 교수는 "제스처 인식은 '인공지능 대전환'의 흐름과 맞물려 여러 국가 전략 산업의 전반에 폭넓게 활용될 미래 핵심 기술"이라며 "국내외 스마트 센서 및 웨어러블 산업뿐 아니라 차세대 인간-기계 인터페이스 연구에 중요한 참고가 될만한 연구 결과"라고 말했다.

한편, 이번 논문은 글로벌 저명 학술지 '네이처 리뷰 일렉트리컬 엔지니어링' 10월호에 게재됐다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>