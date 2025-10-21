본문 바로가기
전북보건환경연구원, 수입 농산물 대상 '잔류농약' 검사

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.21 11:27

숏뉴스
내달 7일까지…고추·당근·바나나 등 품목

전북보건환경연구원이 오는 22일부터 내달 7일까지 도내에 유통 중인 수입 농산물을 대상으로 잔류농약 안전성 정밀검사를 실시한다.

전북보건환경연구원, 수입 농산물 대상 '잔류농약' 검사
21일 전북보건환경연구원에 따르면 최근 국내로 유입되는 수입 농산물 물량이 지속적으로 증가하면서 지난해 기준 수입량은 총 1,938만 t에 달했으며, 이에 따라 통관 단계에서 잔류농약 기준 초과로 부적합 판정을 받는 사례도 함께 늘어나는 추세다.


이번 검사에서는 공영도매시장, 대형마트 등 주요 유통 거점을 중심으로 고추, 당근, 바나나 등 수입량이 많거나 부적합 빈도가 높은 품목을 선정해 345종의 잔류농약 성분에 대해 정밀 분석을 진행한다.

검사 결과 잔류농약 기준을 초과한 농산물이 확인될 경우, 관련 행정기관에 즉시 통보하고 해당 물품은 신속하게 압류 및 폐기 조치된다.


전경식 전북보건환경연구원장은 "수입 농산물은 생산국의 농약 사용 기준이 국내와 다를 수 있기 때문에 정밀한 검사가 필수적이다"며 "앞으로도 도민이 안심하고 소비할 수 있도록 수입 농산물에 대한 안전 관리를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
