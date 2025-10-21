본문 바로가기
정읍시, 25~26일 '평생학습축제' 연다

호남취재본부 표영길

입력2025.10.21 11:22

숏뉴스
드론 체험·팔찌 만들기 등 즐길거리 풍성

전북 정읍시가 오는 25~26일 정읍사문화공원 일대에서 '제18회 정읍 평생학습축제'를 연다.


21일 시에 따르면 이번 축제는 다채로운 무대 공연과 온 가족이 함께 즐길 수 있는 풍성한 체험 프로그램으로 채워질 예정이다.

제18회 정읍 평생학습축제 포스터. 정읍시 제공

지난 2006년 평생학습도시로 선정된 이후 매년 열리고 있는 이 축제는 평생학습동아리, 유관기관·단체 등에서 활동하는 시민들이 주인공이 돼 배움의 결과를 공유하는 뜻깊은 자리다.

행사는 25일 오전 10시 개막식을 시작으로, 오카리나 녹두 등 15개 팀이 준비한 아름다운 연주와 무용 등 다채로운 무대 발표가 펼쳐진다.


이틀간 운영되는 홍보·체험관에서는 무지개동아리 등 27개 팀이 참여해 방문객들을 맞는다. 체험 부스에서는 ▲꽃바구니 만들기 ▲유객주 제작 ▲방향제·키링 만들기 ▲가훈 쓰기 ▲천연화장품 만들기 ▲전통주·커피 시음 ▲먹거리·드론 체험 ▲파우치·팔찌 만들기 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 가득하다. 특히 세계의상을 입어보는 문화 체험도 마련돼 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.


이학수 시장은 "배움을 통한 성과를 선보이는 축제에 많은 시민이 참여해 다양한 체험을 경험할 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다.

자세한 사항은 시청 홈페이지나 인재양성과 평생교육팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
