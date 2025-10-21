공주시, '디지털배움터 운영사업' 선정…국·도비 4억3천만 확보



어르신·장애인 등 디지털 소외계층 위한 교육장·체험존 조성…'충남 대표 디지털 포용 도시' 도약



충남 공주시가 디지털 격차 해소를 위한 정부 공모사업에 선정돼 '모두가 디지털 혜택을 누리는 포용 사회' 실현에 나선다.

시는 과학기술정보통신부 주관 '2026년 디지털배움터 운영사업'에 최종 선정돼 국도비 3억9000만 원을 포함한 총 4억3000만 원의 사업비를 확보했다고 21일 밝혔다.

이 사업은 디지털 환경에 익숙하지 않은 어르신, 장애인, 저소득층 등 정보 취약계층의 활용 능력을 높이기 위한 것으로, 시는 종합사회복지관을 교육장소로 지정해 '디지털 교육장'과 '체험존' 등을 운영할 계획이다.

교육장에서는 ▲스마트폰 및 무인단말기(키오스크) 사용법 ▲온라인 민원 및 금융 서비스 이용법 ▲인공지능(AI) 기초 체험 등 실생활 중심 프로그램이 진행된다.

체험존에서는 수강생들이 다양한 디지털 기기를 직접 다뤄보며 배운 기술을 실생활에 활용할 수 있도록 지원한다.

시는 내년 6월까지 시설 구축을 마치고 7월부터 본격적인 교육 운영에 들어간다. 매년 2억 원 이상의 운영비가 투입되는 장기 사업으로, 향후 국비·도비 누적 지원액이 10억 원을 넘어설 전망이다.

시는 고령화가 빠르게 진행되는 농촌 도시의 특성을 고려해 사업 추진 필요성을 적극 어필했으며, 시비 일부 부담 의지를 밝히며 유리한 조건으로 선정됐다.

최원철 시장은 "세대 간 디지털 격차를 줄이고 누구나 기술의 혜택을 누릴 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "공주가 충남을 대표하는 디지털 포용 도시로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



