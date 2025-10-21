KAI, '잠수함 킬러' 해상초계기 국산화 도전

노후화로 2030년 이후 부족

전자전기 수주전에서 고배를 마신 한국항공우주산업(KAI)이 '잠수함 킬러'로 불리는 해상초계기 국산화 사업에 도전장을 내밀었다. 해군이 운용중인 해상초계기는 노후화가 진행되면서 2030년 이후부터 보유 대수가 턱없이 부족해진다. 5년 후를 내다보고 사업을 준비하는 것이다.

20일부터 오는 24일까지 경기 고양 킨텍스에서 열리는 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)2025 한국항공우주산업(KAI) 부스에 전시된 '한국형 해상초계기' 모습.

KAI 고위관계자는 20일 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)가 열리는 경기 고양 킨텍스에서 기자와 만나 "해상 초계기는 전자전 장비와 음향, 비음향 등 다양한 시스템이 통합되는 복합 플랫폼"이라며 "국내 연구개발 역량을 보여주기 위해 국내 여러 전문업체와 협력 중"이라고 말했다. 그는 "일본은 우리 해안선의 두배에 달하지만 해상초계기를 80~100여대 운영 중"이라며 "우리는 22대에 불과해 전력 공백을 메우기 위해선 해상초계기를 더 많이 확보해야 한다"고 말했다. 이어 "국내 기업들의 기술 수준은 이미 자체 연구개발이 가능한 단계에 도달했다"며 "몇 년 전부터 선행 연구도 진행했다"고 덧붙였다.

이와 관련해 김정한 KAI 고정익사업부문 상무는 "100% 국산화는 어렵더라도 핵심 부품은 반드시 국내 기술을 기반으로 해야 한다"며 "수출 승인 등 제약이 많은 방산 시장에서 자립 기술력은 곧 경쟁력"이라고 강조했다. 우리가 직접 개발하면 수출 시에도 훨씬 유리하다고 했다.

현재 해군이 보유한 해상초계기는 P-3C/CK 15대와 P-8A 포세이돈 6대 등 21대다. P-3CK 해상초계기 1대는 지난 5월 경북 포항기지에서 추락하는 사고가 발생했다. 1968년산으로 무려 57년을 운용한 노후 항공기다. 해군은 2030년대 P-3CK 해상초계기를 모두 퇴역시킬 예정이다. 휴전선 길이의 9.5배, 남한 넓이의 3.3배에 이르는 30만㎢의 작전해역에 대한 상시감시를 위해선 추가 도입이 불가피하다. 군은 내년 상반기 해상초계기를 추가로 해외 직도입할지, 국내 개발할지를 결정할 예정이다. KAI는 스웨덴 사브가 제시한 소드피시형의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있는 것으로 알려졌다.

KAI 고위관계자는 "해상초계기를 처음부터 개발하면 약 7년이 걸리지만 해외에서 포세이돈을 구매해 오는 데도 6년은 필요하다"고 말했다. 이어 "한국형 해상초계기는 인구 감소로 병력이 줄어드는 상황에서 적은 인원으로도 운용할 수 있으며 국내 비행장의 활주로가 짧은 점을 고려해 이착륙 거리를 줄였다. 항전 장비와 센서 등 모든 구성품을 국내 기술로 만들면 장기 유지비도 훨씬 절감된다"고 설명했다.

다만 도널드 트럼프 미 행정부에서 미국산 무기 도입을 강요할 경우 국산화는 어려워질 전망이다. 우리 정부는 트럼프 행정부 1기 당시 미국산 무기를 도입한 선례가 있다. 2017년 11월 트럼프 대통령이 방한해 열린 한미 정상회의에서 방위비 분담금 인상과 함께 미국산 무기 구매 요구를 추진하면서 무기 도입사업이 급물살을 탄 것이다. 이를 계기로 지상감시정찰기인 제이스타즈(JSTARS), F-35A 전투기, 글로벌호크 고고도 무인정찰기, 그리고 P-8A 해상초계기 등 대형 무기 도입이 이뤄졌다.

트럼프 대통령은 지난 8월 이재명 대통령과의 한미 정상회담에서도 "한국은 미 군사 장비의 주요 구매국"이라며 "미국의 뛰어난 군사 장비를 많이 구매할 것을 기대하고 있다"고 언급한 바 있다. 정부도 국방력 강화와 대미 안보 패키지 차원에서 2030년까지 250억달러(약 34조원) 상당의 미국산 무기 구매 리스트를 검토 중인 것으로 알려졌다.





