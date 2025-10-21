LG전자, 초고화질 마이크로 LED로 차세대 비행 시뮬레이터 개발 나선다

LG전자가 초고화질 마이크로 발광다이오드(LED) 디스플레이 'LG 매그니트(MAGNIT)'를 기반으로 한 차세대 비행 시뮬레이터 개발에 나선다.

LG전자는 20일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025(ADEX 2025)'에서 한국항공우주산업(KAI)과 '비행 시뮬레이터용 LED 기반 영상시스템 공동 연구개발' 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

협약식에는 백기문 LG전자 ID사업부장(전무), 김지홍 KAI 미래융합기술원장(전무) 등이 참석했다.

초고화질 마이크로 LED 사이니지 'LG 매그니트'가 적용된 비행 시뮬레이터 컨셉 모델. LG전자 AD 원본보기 아이콘

이번 협력은 LG전자의 마이크로 LED 디스플레이 기술력과 KAI의 비행 시뮬레이션 노하우를 결합해 몰입감과 실재감을 높인 차세대 비행 훈련 시스템을 구축하기 위한 것이다. 양사는 이번 협약을 통해 비행 시뮬레이터의 영상시스템에 LG 매그니트를 적용하는 방안을 검토한다.

LG 매그니트는 화면을 모듈 형태로 조립해 초대형·초고화질 영상을 구현할 수 있는 제품이다. 밝기와 색 재현력이 뛰어나 주간·야간·우천 등 다양한 훈련 환경을 실감나게 재현할 수 있다. 또 기존 프로젝터 방식 대비 설치 공간이 작고 유지보수가 용이해 효율적인 운용이 가능하다.

양사는 이번 ADEX 2025 KAI 부스에서 가로 4.2m, 높이 1.35m 규모의 LG 매그니트를 탑재한 비행 시뮬레이터 콘셉트 모델을 공개했다. 관람객들은 부스 내에서 실제와 유사한 비행 훈련을 체험할 수 있다.

LG 매그니트는 100마이크로미터(㎛) 이하의 미세한 LED 소자가 스스로 빛을 내는 자발광 디스플레이다. 쇼핑몰 디지털 사이니지, 버추얼 프로덕션(가상 제작) 스튜디오 등 다양한 분야에 활용되고 있다.

백기문 전무는 "LG 매그니트의 선명한 화질과 설치 편의성 등 차별화된 장점을 앞세워 신규 기업간거래(B2B) 시장을 지속 발굴하겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



