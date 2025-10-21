본문 바로가기
다날, '삼성월렛 머니' 온라인결제 다날PG로 제공…1800만 이용자 편의 증대 나서

장효원기자

입력2025.10.21 09:07

다날, '삼성월렛 머니' 온라인결제 다날PG로 제공…1800만 이용자 편의 증대 나서
통합결제 비즈니스 전문 기업 다날 은 '삼성월렛 머니' 온라인결제 서비스를 제공한다고 21일 밝혔다.


지난 15일 출시된 삼성월렛 머니는 삼성전자 갤럭시 스마트폰에 탑재된 디지털 지갑 삼성월렛의 새로운 선불 충전형 결제 수단으로 은행 계좌와 연계돼 간편결제, 송금, ATM 입·출금 등 다양한 서비스를 지원한다. 결제할 때마다 자동으로 쌓이는 '삼성월렛 포인트'를 다시 결제에 쓸 수 있는 혜택도 제공된다.

이에 따라 다날은 지난 2019년 '삼성페이 오프라인 휴대폰결제' 단독 제공에 이어 삼성월렛 머니 온라인결제 최초 제공이라는 쾌거를 달성했다. 그간 축적한 운영 노하우 및 결제·보안 인프라를 바탕으로 소비자와 온라인 가맹점 중간에서 안전하고 편리한 결제 가교 역할을 수행해나갈 계획이다.


현재 주요 온라인쇼핑몰, LCC 항공사, 삼성월렛 선물하기 등에서 다날-삼성월렛 머니 결제를 이용할 수 있으며 제휴 가맹점은 지속적으로 확대될 예정이다.


다날 관계자는 "올해 국내 일평균 선불 서비스 이용 규모는 사상 최초 1조원을 넘어서며 빠른 성장세에 있고 다날의 자체·제휴 서비스도 시장에서 활발히 전개 중"이라며 "1800만명 이상이 쓰는 디지털지갑 삼성월렛의 새로운 머니·포인트 서비스가 선불 시장의 중심이 되도록 다방면으로 협력해나갈 것"이라고 밝혔다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
