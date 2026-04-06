다날, 국내 최초 'AAIF' 합류…글로벌 기업들과 AI 결제 표준 구축 나선다

다날 다날 close 증권정보 064260 KOSDAQ 현재가 7,800 전일대비 1,800 등락률 +30.00% 거래량 7,347,674 전일가 6,000 2026.04.06 13:27 기준 관련기사 다날에프엔비, '달콤.N' 직영·가맹점 동시 출점…일상형 카페 확장 시동 다날엔터, 신규 브랜드 '다날스테이지' 첫 사업 '윤종신 투어' 예매 1위 쾌조 다날, 중기부 '립스(LIPS)' 운영사 선정…"소상공인 창업 성공 돕는다" 전 종목 시세 보기 이 국내 기업 가운데 처음으로 글로벌 AI 협력 기구인 '에이전틱 AI 재단(Agentic AI Foundation, AAIF)'에 공식 합류하며, 글로벌 빅테크 기업들과 함께 상호운용 가능한 AI 결제 시스템 구축에 나선다.

다날은 6일 AAIF 멤버로 참여하게 됐다고 밝히며 향후 AI 에이전트 기반 결제 기술 협업 및 표준화 작업에 본격적으로 참여할 계획이라고 설명했다.

리눅스 재단 산하에 설립된 AAIF는 AI 에이전트 기술의 표준화를 목표로 하는 글로벌 컨소시엄이다. 오픈AI, 앤스로픽, 서클, 구글, 마이크로소프트, 아마존웹서비스(AWS) 등 주요 글로벌 기업들이 회원사로 참여하고 있으며 다날은 이들과 함께 결제 기술 분야 협업을 진행하게 된다.

AI 에이전트는 사용자 개입 없이 데이터를 처리하고 의사결정을 수행하는 기술로, 연평균 45.8% 성장해 2034년에는 약 2360억달러(약 360조원) 규모로 확대될 것으로 전망되는 유망 산업이다. 특히 온라인 쇼핑과 금융 거래 등 다양한 영역에서 결제 네트워크가 연결되고, 국경과 정산 장벽이 낮은 스테이블코인이 주요 결제 수단으로 활용될 것으로 예상되면서 해당 분야에서 다날의 역할이 주목받고 있다.

앞서 다날은 서클과의 파트너십을 바탕으로 국내 결제 기업 최초로 '서클 얼라이언스 프로그램(CAP)'에 참여했으며, 시중 은행과 연계한 스테이블코인 송금 실증(PoC)을 성공적으로 완료했다. 이어 로컬 결제 테스트를 추진하는 등 시장 환경에 맞는 비즈니스 모델을 구체화해 왔다. 이미 AAIF 멤버인 서클과 기술적 협업 성과를 축적한 만큼, 다른 글로벌 기업들과의 협력도 빠르게 이어질 것으로 예상된다.

향후 다날은 AAIF 참여를 통해 실제 결제 산업에서 축적한 데이터와 실증 사례를 오픈 표준 개발에 반영할 계획이다. 또한 자사 스테이블코인 서비스가 글로벌 AI 에이전트 환경에서 안정적으로 운영될 수 있도록, 회원사들과 함께 상호운용성 프레임워크를 공동 개발할 예정이다.

이를 기반으로 관련 법·제도와 가이드라인이 마련되는 즉시, 국내를 넘어 글로벌 시장에서 통용 가능한 AI 에이전트 결제 표준을 제시하며 선도적 입지를 확보한다는 전략이다.

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다날 관계자는 "이번 AAIF 합류는 그동안 준비해온 스테이블코인 비전을 글로벌 기업들과 공유하고, 상호운용이 가능한 기술 협력의 출발점이 될 것"이라며 "회원사들과의 적극적인 기술 교류를 통해 다날의 스테이블코인 서비스가 안전하고 신뢰받는 글로벌 표준으로 자리 잡도록 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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