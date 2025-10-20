노관규 순천시장 "전 시민 민생회복지원금 20만원 지급"

시비 580억 투입…순천사랑상품권 지급

'상상력' 기반 지역 미래 성장 전략 제시

여수MBC·코스트코 '문화·경제 중심지'

"국비 확보 공무원·시민 노력 폄하 안돼"

노관규 전남 순천시장이 20일 시청 소회의실에서 열린 주요 현안 언론인 브리핑에서 발언하고 있다. 순천시 제공

노관규 전남 순천시장이 20일 시청 소회의실에서 기자회견을 열고, 전 순천시민에게 1인당 20만원의 민생회복지원금을 순천사랑상품권으로 지급하겠다고 전격 발표했다. 순수 시비 580억원을 투입하는 이번 결정은 물가 상승으로 어려움을 겪는 시민과 지역 상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

시는 효율적 세출 구조조정과 국가정원 등 세외수입 확충을 통해 이번 지원금 재원을 마련했으며, 지역경제 선순환을 위해 지역화폐 형태로 지급할 계획이다. 특히 정부의 민생회복 소비쿠폰 사용기한이 종료되는 시점에 맞춰 지급함으로써 서민경제 회복에 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 관련 조례는 현재 시의회에 제출된 상태이며, 통과 후 지급 시기가 결정될 예정이다.

노 시장은 브리핑에서 지역 미래성장 비전을 제시했다. 그는 "지역의 지정학적 위치나 자원보다는 지도자와 지역민의 상상력, 역량이 도시의 흥망성쇠를 좌우하는 시대다"며 "순천은 지역소멸 위기와 산업구조 변화 속에서 3대 경제 축을 중심으로 치유산업까지 끊임없이 미래를 창조해가고 있다"고 역설했다. 이러한 정책적 노력은 기업 유치 또는 이전을 넘어 세계 무대 진출로까지 확장되며 순천의 경쟁력을 높이고 있다.

노 시장은 구체적 성장 동력으로 여수MBC의 순천 이전은 ㈜로커스 등 순천에 입주한 콘텐츠 기업과 지역 청년 간 협력체계를 구축, 애니메이션 클러스터에 활력을 불어넣고, 순천을 문화콘텐츠산업 거점도시로 강화하는 계기가 될 것으로 평가했다.

또 광주·전남 최초로 코스트코를 유치한 것은 연 1,300만명 이상의 생활인구 유입과 대규모 일자리 창출을 가져올 것으로 전망했다. 이를 통해 순천을 찾는 관광객을 도심으로 유입시키고, 외지 소비층까지 흡수해 명실상부한 남해안권 경제중심지로 발돋움하겠다는 전략이다. 코스트코 입점 관련 교통혼잡 문제 해소 및 소상공인과의 상생 방안도 함께 모색할 계획이다.

순천시는 대한민국 기초자치단체 최초로 세계자연보전연맹(IUCN)에 가입하고 총회에 초대받아 순천의 생태적 가치를 전 세계와 공유하기도 했다. 이는 지난 30여년간 순천만습지 보전과 국가정원 조성을 통해 쌓아온 생태 정책의 국제적 인정을 의미하며, 세계 무대에서 지방정부의 역할 정립에 중요한 이정표가 될 것이라고 노 시장은 강조했다.

한편 노 시장은 최근 국정감사 증인 출석 중 언급된 애니메이션 클러스터 조성 예산과 관련, "추가 증액 80억원 중 40억원의 국비 확보를 위해 상급 부서를 23차례나 방문하는 등 정상적인 활동이었다"고 해명한 뒤, "순천시 공무원과 시민들의 노력이 폄하되어선 안 된다"고 말했다. 이어 "어려운 상황 속에서도 시민들에게 자부심이 되는 경쟁력 있는 도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 각오를 다졌다.





