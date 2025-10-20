연천군, 농어촌기본소득 시범사업 최종 선정…지역경제 회복 신호탄

연천군, 군민 참여·행정 추진력으로 이뤄낸 결실

2026년부터 군민 모두에게 매월 15만원 지급

경기 연천군(군수 김덕현)은 농림축산식품부가 추진하는 농어촌기본소득 시범사업에 최종 선정됐다고 20일 밝혔다.

연천군이 농림축산식품부가 추진하는 농어촌기본소득 시범사업에 최종 선정됐다. 연천군 제공

이번 선정은 지난 4년간 군민과 행정 그리고 경기도가 함께 이뤄낸 협력의 결과로 군민 참여형 정책 추진의 모범사례로 평가받고 있다.

연천군은 사업 공모 준비단계부터 군민과 함께 추진해 왔다. 읍면단위 간담회와 주민 설명회를 통해 사업 취지와 효과를 공유했으며, 1만 8000명이 참여한 서명운동을 통해 '농어촌기본소득 도입'을 향한 특별한 희생에 따른 특별한 보상을 소망했다.

이러한 연천군민의 성원과 연천군 행정의 기획·조정 능력이 결합되면서 이번 공모에 선정되는 쾌거를 이뤘다.

이번 사업을 통해 연천군은 2026년 1월부터 2027년 12월 30일까지 2년간 연천군에 30일 이상 거주한 모든 군민에게 월 15만원의 연천사랑상품권을 지급하게 된다. 이는 지역 내 소비를 촉진하고 군민의 생활 안정을 돕는 효과가 기대된다.

경기도 역시 연천군의 재정 여건을 고려해 지방비의 50%를 도비로 지원하기로 해 군 재정부담을 대폭 줄이고 안정적인 사업 추진을 뒷받침하기로 했다.

현장에서도 반가운 반응이 이어지고 있다.

청산면에 거주하는 A씨(70대)는 "기본소득으로 받은 연천사랑상품권은 농자재나 식당 이용 등 대부분 지역 안에서 쓰이기 때문에 돈이 돌고, 결국 마을이 살아난다"면서 "도비 지원이 확대되면서 군 재정 부담이 줄고, 인구 감소 속도도 늦출 수 있을 것"이라고 말했다.

또 전곡읍에서 음식점을 운영하는 B씨(50대)는 "청산면에서 시범적으로 실시했을 때 상권이 활기를 찾았다"면서 "이번엔 군 전체가 대상이라 효과가 훨씬 클 것"이라고 말했다.

전문가들은 이번 연천군의 사례가 농촌소멸 대응과 지역공동체 회복을 위한 새로운 실험이 될 것으로 보고 있다.

연천군은 앞으로 사업 추진 과정에서 성과 분석과 군민 의견 수렴을 병행해 정책의 실효성을 높일 계획이다.

김덕현 연천군수는 "이번 성과는 군민과 함께 이뤄낸 결과다. 군민의 참여와 행정의 추진력이 만나 농어촌기본소득이 전국적으로 확산할 수 있도록 롤모델이 되겠다"며 "앞으로도 군민이 체감하는 변화를 만들기 위해 함께 나아가겠다"고 밝혔다.





연천=이종구 기자



