본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

바이오헬스

뉴메코, 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 몰도바 품목 허가 획득

최태원기자

입력2025.10.20 11:06

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"유럽 등 해외시장 지속 개척"

바이오제약 기업 메디톡스의 계열사 뉴메코가 몰도바 의약품 및 의료기기청으로부터 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'의 품목허가를 획득했다고 20일 밝혔다.

보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'. 뉴메코

보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'. 뉴메코

AD
원본보기 아이콘

몰도바는 우수한 의료 인프라와 가격 경쟁력을 바탕으로 의료 관광 시장이 고성장하고 있는 국가다. 몰도바 투자청에 따르면 지난해 의료 관광 시장 규모는 약 6440만달러(약 922억원)로 2020년 대비 2.5배 이상 증가했다. 특히 미용성형 시술이 큰 인기를 끌고 있어 보툴리눔 톡신 시장도 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다.


앞서 메디톡스는 보툴리눔 톡신 제제 '메디톡신(수출명 뉴로녹스)'과 히알루론산 필러 '뉴라미스'를 몰도바 시장에 출시한 바 있다. 이번에 허가받은 '뉴럭스'은 우수한 제품력을 갖췄고 대량 생산이 가능한 만큼 시장에 빠르게 안착하여 성장세를 견인할 것으로 기대된다.

뉴메코 관계자는 "차별화된 제품력을 확보한 '뉴럭스'의 성공적 시장 진입을 위해 장기간 쌓아온 현지 네트워크를 적극 활용할 것"이라며 "유럽 등 해외시장을 지속 개척하여 글로벌 톡신 브랜드의 입지를 더욱 강화하겠다"고 말했다.


한편 아시아, 유럽, 남미에 진출한 '뉴럭스'는 최신 공정으로 생산 수율과 품질을 높인 것이 특징이다. 또한 원액 생산 과정에서 동물유래성분 배제로 동물성 항원에 의한 알레르기 반응 가능성을 차단하고, 화학 처리 공정도 줄여 독소 단백질 변성을 최소화했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

'비계 목살' 항의하니 "중량 맞춰 나왔다"…"이래서 제주 안가요"

IMF "한국 1인당 GDP, 대만에 추월 당해…올해 37위"

10월 내내 하루도 빠짐없이 사들였다…외국인 매수세에 잘나가는 한국전력

새로운 이슈 보기