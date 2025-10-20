본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

산청군, 제5회 경남도 평생학습 대상 기관 부문 도지사상 수상

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.20 09:49

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도내 생애주기별 평생학습 활성화 기여

경남 산청군은 '제5회 경남도 평생학습 대상' 기관 부문에서 도지사상(대상)을 받았다고 20일 밝혔다.


평생학습 대상은 도내 생애주기별 평생학습 활성화에 기여한 개인과 기관·단체를 대상으로 선정한다.

군은 지난해 교육부 공모사업 선정과 시군 주요 합동 평가 우수사례 '산청기록과 양성과정' 성공 운영 성과를 인정받아 대상을 차지했다.

산청군 경남도 평생학습대상 수상 단체 사진.

산청군 경남도 평생학습대상 수상 단체 사진.

AD
원본보기 아이콘

특히 지난해 제4회 평생학습 대상에서 기관 부문 2위, 개인 부문 1위를 수상한 데 이어 올해 기관 부문 1위를 차지해 평생학습 도시 위상을 굳건히 했다.


산청기록과 양성과정은 평생교육 일환으로 주민이 직접 산청을 그리고, 찍고, 이야기를 창작하는 누구나 지역사회와 함께할 수 있는 프로그램이다.


이승화 군수는 "이번 수상은 군민들의 적극적인 참여와 평생학습에 대한 열정이 만들어낸 값진 결과"라며 "앞으로도 지역 특성을 살린 우수한 프로그램을 개발해 군민 모두가 행복한 평생학습 도시 산청을 만들겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다

한은 "WGBI 편입 시 韓에 최대 90조원 투자자금 유입"

새로운 이슈 보기