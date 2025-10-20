지니언스, 자이텍스 두바이 2025 참가…중동 사이버 보안 생태계 확장

사이버 보안 전문기업 지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 21,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,800 2025.10.20 개장전(20분지연) 관련기사 지니언스 '2025 한국IR대상' IR우수기업 선정[클릭 e종목]"지니언스, 백신 출시로 성장동력 강화" [클릭 e종목]"지니언스, 백신 시장 진출로 성장 지속" 전 종목 시세 보기 close 는 지난 13일부터 17일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 중동 최대 ICT 전시회 '자이텍스 두바이 2025(GITEX DUBAI 2025)'를 성황리에 마무리했다고 20일 밝혔다.

지니언스는 이번 전시에서 ▲NAC(Network Access Control) ▲EDR(Endpoint Detection and Response) ▲ZTNA(Zero Trust Network Access) 등 3대 핵심 솔루션을 중심으로 통합 보안 전략을 선보였다. 정부기관, 핀테크, 헬스케어, 통신, 모빌리티 등 다양한 산업군의 고객을 대상으로 실질적인 보안 구축 방안을 제시하고, 현지 파트너와의 협력 기회도 한층 확대했다.

중동 공공기관 관계자들과의 미팅에서 NAC 솔루션에 대한 관심도를 확인했다. 자국 내 의료기관 및 정부 네트워크 환경에 NAC를 적용하는 방안과 함께 PoC(기술검증) 추진에 대해 논의했다.

중동 및 아프리카의 보안 솔루션 업체들과의 미팅을 통해 지니언스 솔루션을 소개하고, 신규 고객사 유치를 위한 파트너 발굴에 나섰다. 기존 파트너사들과는 기술 지원, 영업 역량 강화, 공동 마케팅 추진 등 협력 체계 고도화 방안도 논의했다.

'자이텍스 두바이 2025'는 지니언스가 지난해에 이어 2년 연속 참가한 전시회다. 온프레미스로 제공하는 지니언스의 EDR 솔루션은 자체 보안 체계를 선호하는 중동 시장 특성에 부합해 높은 관심을 받았다.

지니언스는 EDR 첫 공개 이후 현지 파트너십을 확대하고 사우디아라비아 공공기관에 EDR을 공급하는 등 중동 지역에서의 비즈니스 기반을 꾸준히 강화해 왔다. 중동 국책과제 주관기관으로 선정돼 협력사와 함께 공동 연구·수출 활동을 이어가고 있다. UAE 두바이 신규 사무소 개설 및 주재원 상주를 통해 현지 시장 조사·영업·마케팅을 적극 추진하며, 사업 기반을 넓혀가고 있다.

나세일 지니언스 해외사업본부 이사는 "지난해 자이텍스에서 EDR을 처음 공개한 이후, 적극적인 영업 활동을 통해 사우디아라비아 고객을 확보하는 성과를 얻었다"며 "올해 역시 중동 시장 확장의 중요한 전환점이 될 것으로 기대하며, 앞으로도 현지 고객 맞춤형 보안 환경을 제공해 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

지니언스는 자이텍스에 이어 하반기에는 'Black Hat MEA 2025(리야드)' 등 주요 보안 행사에도 연이어 참가해 중동 및 인접 시장에서의 존재감을 더욱 강화할 계획이다.

지니언스는 지난 13일부터 17일까지 열린 자이텍스 두바이 2025에 참여했다. 지니언스.





