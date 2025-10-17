본문 바로가기
현대百, 압구정본점 개점 40주년 기념 전시회

김흥순기자

입력2025.10.17 18:02

본점 영감 창작 국내외 작가 40명 예술작품전

현대백화점 은 압구정본점 개점 40주년을 맞아 '현대, 예술이 된 시간' 전시를 진행한다고 17일 밝혔다.


서울 강남구 현대백화점 압구정본점 3층 팝업존에서 열린 '현대, 예술이 된 시간' 전시에서 고객들이 기념촬영하고 있다. 현대백화점 제공

압구정본점 3층 팝업존과 5층 살롱드 H에서 진행되는 이번 전시에서는 국내외 작가 총 40명이 압구정본점에 영감을 받아 창작한 예술 작품을 만나볼 수 있다.

우선 오는 30일까지 3층 팝업존에서는 1985년 개점 당시에 현대백화점을 상징했던 백조 로고와 입간판을 활용한 조형물을 선보인다. 입간판 모형을 중심으로 설치된 40개의 백조 모형을 작가마다 특색있게 재구성한 것이 특징이다.


5층 살롱드 H에서는 오는 23일까지 다양한 회화와 설치 미술 작품을 전시하는 특별전이 진행된다. 대표 작품으로는 방진태 '채집된 산수', 류지안 '웨이브(Wave)', 탈리아 키트 '해피 벌스데이 에브리데이(Happy Birthday Everyday) 등이 있다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
