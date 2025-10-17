부산 기장군 정관읍 승격 10년, ‘농촌에서 명품신도시로’

기장군 새 도약 다짐

부산 기장군 정관읍이 승격 10주년을 맞았다.

농촌 지역이던 '정관면'에서 출발해 동부산권을 대표하는 명품신도시로 성장한 정관의 지난 10년이 한자리에 모였다.

기장군은 17일 정관 중앙공원에서 '정관읍 승격 10주년 기념식'을 열고 주민 300여명과 함께 지역의 성장과 변화를 기념했다.

이날 행사에는 정종복 군수, 박홍복 기장군의회 의장, 부산시의회 의원, 정관읍 각급 단체 대표 등이 참석, 홍보영상 상영과 경과보고, 표창 수여, 캘리그라피 퍼포먼스, 합창 공연 등 다채로운 프로그램이 진행됐다.

정종복 기장군수가 정관읍 승격 10주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. 기장군 제공

정관읍은 2015년 9월 23일 '정관면'에서 '정관읍'으로 승격했다. 당시 5000여명 수준이던 인구는 현재 7만 8000여명으로 급증했다. 젊은 인구 비중이 높아 한때 전국 최고 수준의 출생률을 기록, 현재는 10개의 법정리와 56개의 행정리로 구성된 도시형 읍으로 자리 잡았다.

도시 기반도 빠르게 확충됐다. 좌광천이 부산 최초로 '지방정원'으로 지정됐고, 주민이 직접 참여하는 '정관 생태하천 학습문화축제'는 부산시 최우수 축제로 선정되며 대표 지역축제로 성장했다.

기장군은 세대 맞춤형 보육·복지정책을 강화하고 도시철도 정관선 유치와 교통망 확충 등 인프라 개선에 속도를 낼 계획이다.

정종복 군수는 "정관읍 승격 이후 지난 10년은 기장군 전체 발전에 매우 뜻깊은 시간이었다"며 "이번 10주년을 새로운 도약의 출발점으로 삼겠다"고 말했다.





