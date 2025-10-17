본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

홍천군, 대한민국 최초임도 제2회 전국트레킹대회 개최

이종구기자

입력2025.10.17 16:13

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 홍천군(군수 신영재)은 '대한민국 최초임도(1968) 제2회 전국트래킹대회'가 오는 19일 홍천군 상오안리 며느리 고개 일원에서 개최된다고 17일 밝혔다.

'대한민국 최초임도(1968) 제2회 전국트래킹대회' 포스터. 홍천군 제공

'대한민국 최초임도(1968) 제2회 전국트래킹대회' 포스터. 홍천군 제공

AD
원본보기 아이콘

홍천군산악연맹(회장 신동복)이 주최하고 홍천군, 홍천군의회, 홍천군체육회, 홍천군문화재단, 강원도민일보가 후원하며, 전국 산악 및 트래킹 동호인 등 500여 명이 참가할 예정이다.


이번 대회는 작년에 이어 2회를 맞이하게 되었으며, 홍천군은 이번 대회를 통해 대한민국 최초의 임도(1968년 개설)가 지닌 역사적 의미를 되새기고, 청정한 자연환경과 산림 자원을 활용한 스포츠 관광도시 홍천의 매력을 전국에 알릴 계획이다.

신영재 홍천군수는 "트래킹은 세대를 아우르는 건강한 생활체육으로, 이번 대회를 통해 자연과 함께 호흡하며 삶의 활력을 얻는 시간이 되길 바란다"며 홍천군의 아름다운 임도와 청정한 산림이 국민 모두의 힐링 공간으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오피스텔 LTV 40→70% 정정"…야당도 낚인 정부의 '가짜뉴스' 발표[부동산AtoZ] "오피스텔 LTV 40→70% 정정"…야당도 낚인 정부의... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기