캄보디아 ‘위험 안내’ 조치… 법무부 "범죄 피해 예방 차원"

허경준기자

입력2025.10.17 16:07

자동 출국심사대 통과 때 모니터에 ‘위험 영상’ 표출
캄보디아 출국자에 ‘방문 주의 안내문’ 배포

자동 출국심사대 모니터에 캄보디아 출국 위험에 대한 안내 영상이 표출된 모습. 법무부 제공.

자동 출국심사대 모니터에 캄보디아 출국 위험에 대한 안내 영상이 표출된 모습. 법무부 제공.

법무부는 최근 캄보디아 현지에서 취업 사기, 불법 감금 등 피해를 보는 사례가 늘어나자 인천공항에서 캄보디아로 출국하는 국민에 위험을 안내하는 조치를 시행하기로 했다.


법무부는 17일 "이번 조치를 통해 국민들이 출국 전부터 범죄 피해 위험을 사전에 인지하고 예방할 수 있을 것"이라며 "해외 취업 및 여행과 관련한 국민 피해를 최소화하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

캄보디아로 출국하는 국민이 법무부 자동 출국심사대를 통과할 때 모니터 화면에 안내 문구나 영상이 표출돼 위험에 대한 시각적 안내가 이뤄진다.


유인 심사대에서도 출입국 관리공무원이 캄보디아행 출국 국민에게 '캄보디아 방문주의 안내문'을 배포한다.


항공사와 협조해 탑승 게이트 앞에서 해당 안내문을 나눠주고 긴급상황 발생 시 신고하는 방법도 안내할 예정이다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
