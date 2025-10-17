본문 바로가기
지씨셀, 'CD5 표적 CAR 면역세포' 국내 특허 등록

정동훈기자

입력2025.10.17 16:06

면역세포 생존력·증식력 향상

지씨셀은 'CD5를 표적하는 키메라 항원 수용체 및 이를 발현하는 면역세포'에 대한 국내 특허를 획득했다고 17일 밝혔다.


이번 특허는 암세포의 일종인 CD5 양성 종양을 보다 효과적으로 치료하기 위한 면역세포 기술로, 세포의 활성을 높여 항암 효과를 극대화하는 새로운 접근법이다. 이 기술은 면역세포가 체내에서 더 오래 살아남고 활발히 증식할 수 있도록 설계돼, 림프구성 백혈병 등 CD5 양성 암 환자에게 새로운 치료 가능성을 제시한다.

지씨셀, 'CD5 표적 CAR 면역세포' 국내 특허 등록
지씨셀은 이번 특허가 자사의 CAR-NK 치료제 후보 'GCC2005'의 핵심기술에 해당한다고 설명했다. 'GCC2005'는 세포 생존력과 증식력이 향상된 차별화된 플랫폼을 기반으로 하며, 현재 재발성·불응성 NK 및 T세포 악성 종양 환자를 대상으로 한 임상 1상을 국내에서 진행 중이다.

동일 적응증으로 개발 중인 경쟁 CAR-T는 세포 간 상호 공격에 의한 증식 제한과 종양성 세포 혼합 위험, 체내 정상 T세포 손상 등의 제약이 있지만, 건강한 공여자의 NK세포로 제조되는 'GCC2005'는 이러한 문제를 극복하고 우수한 종양살해능을 보여줄 혁신적인 약물로 기대된다.


원성용 지씨셀 대표는 "이번 특허 등록은 지씨셀의 면역세포 치료제 기술력이 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 혁신적인 세포치료제 연구개발을 통해 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
