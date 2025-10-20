본문 바로가기
경제
여성포럼
지식포켓
"4000이 보인다" 코스피 3700 돌파 [3분 브리프]

입력2025.10.20 08:00

[한 눈에 읽기]
①'불장' 코스피, 장만 열리면 최고치…'4000피' 돌파 가시권
②9월 취업자 31만명 급증…"1년 7개월 만에 최대 증가"
③유가·환율 오름세에 수입 물가 석 달 연속 올라…9월 0.2%↑

MARKET INDEX : Year to date
"4000이 보인다" 코스피 3700 돌파 [3분 브리프]
○뉴욕증시 3대 지수 일제 상승 마감

○미·중 갈등 완화 기대감에 반등

○기업들 3분기 실적과 9월 CPI 발표 주목

Top3 NEWS
■ 외국인·반도체가 상승세 주도…4000 가시권
○반도체 투톱 강세·외국인 매수세가 상승동력
○구조적 강세장…내년 오천피 가능 전망도
○일부에선 펀더멘털 변화 없는 급등에 신중론
■ 9월 취업자 31만명 증가…소비쿠폰 효과, 19개월來 최대
○소비쿠폰 영향으로 서비스업 취업자 증가
○건설업 감소 폭 줄이고 명절 특수 효과도
○올해까지 정책 효과 영향 미칠 가능성 ↑
■ 석 달째 오른 수입물가, 추세 상승 여부는…"이달 국제유가·환율 주목"
○수입 물가 전월比 0.2%↑…국제유가·환율 모두 올라
○수입물량지수 13.7%↑…3년1개월 만의 최고치
○반도체, 알루미늄·동 등 1차금속제품 수입 물량 증가 영향
그래픽 뉴스 : '10·15대책' 후 고정·변동差 더 벌어진다…최대 9900만원
"4000이 보인다" 코스피 3700 돌파 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○스트레스 금리 상향으로 규제지역 대출한도 축소

○고정형·변동형 따라 한도 차이 2배 이상 벌어져

○"대출절벽 속 고정형 수요 더 늘어날 듯"

the Chart : 밀가루 원가 하락해도 베이글 가격 '44% 급등'…칼 빼든 이재명
"4000이 보인다" 코스피 3700 돌파 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○李대통령 "식료품 물가 상승, 정부 통제 상실" 질타

○할인행사 빌미로 가격 부풀린 대형마트 조사 착수

○빵값 급등 원인…밀·설탕·달걀 시장도 정밀 점검

오늘 핵심 일정

국내


해외

10:00 중국 인민은행(PBoC)대출우대금리 (10월)

11:00 중국 GDP(YoY) (3분기)

16:00 독일 생산자물가지수(MoM) (9월)

21:30 캐나다 원자재가격지수(MoM) (9월)

23:00 미국 선행지수(MoM) (9월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 5℃(8) ｜최고기온 : 16℃(3℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
"4000이 보인다" 코스피 3700 돌파 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

