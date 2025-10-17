본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

고용노동부·해경, '부산신항 잠수부 사망' 관련 HMM·KCC 압수수색

영남취재본부 이세령기자

입력2025.10.17 15:16

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
잠수부들이 하부 세척 작업을 하던 대형 컨테이너 선박과 작업을 위해 타고 온 선박. 창원해양경찰서 제공

잠수부들이 하부 세척 작업을 하던 대형 컨테이너 선박과 작업을 위해 타고 온 선박. 창원해양경찰서 제공

AD
원본보기 아이콘

고용노동부 창원지청과 창원해양경찰이 지난 7월 발생한 '부산신항 잠수부 사망사고'와 관련해 HMM과 KCC 본사를 압수수색 중이다.


17일 노동부와 해경 등에 따르면 두 기관은 17일 오전 9시부터 HMM과 KCC 서울 본사, KCC 울산공장에서 압수수색을 벌이고 있다.

지난 7월 20일 경남 창원시 진해구 부산신항 컨테이너 부두에서 5만톤급 선박 하부 세척 작업을 하던 30대 잠수부 3명 중 2명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.


해당 잠수부들은 하도급업체 의뢰를 받은 프리랜서로 파악됐다.


선박 소유주인 HMM과 당시 하도급 업체에 일감을 맡긴 KCC는 이 사고와 관련해 노동부와 해경 수사를 받고 있다.

수사기관은 두 업체를 상대로 원청 여부를 밝히기 위한 수사를 진행 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…소문 무성했던 '그 방'의 실체 증언 나왔다 "윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기