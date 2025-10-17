본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

'김건희 특검' 민중기, 태양광株 상폐 직전 매도 의혹에 "증권사 직원 권유로 매도" 해명

염다연기자

입력2025.10.17 11:23

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

업체 대표와 동창인 점 등 의혹 제기에
민 특검 "지인 소개로 투자했다" 해명

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사가 '태양광 회사 주식 매도' 의혹과 관련해 "지인 소개로 투자했다가 증권사 직원 권유로 매도했다"고 해명했다.

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사 의혹 관련 사건을 맡은 민중기 특별검사를 비롯한 특검보들이 2일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검 사무실에서 현판 제막을 한 뒤 발언하고 있다. 2025.7.2 조용준 기자

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사 의혹 관련 사건을 맡은 민중기 특별검사를 비롯한 특검보들이 2일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검 사무실에서 현판 제막을 한 뒤 발언하고 있다. 2025.7.2 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

김건희 특검팀은 17일 언론 공지를 통해 "민중기 특검은 2000년초 회사관계자가 아닌 지인의 소개로 해당 회사에 3000~4000만원 가량 투자했다가 2010년경 증권사 직원의 매도 권유로 해당회사 주식을 1억3000여만원에 매도했다"고 밝혔다.


전날 일부 언론은 민 특검이 서울고법 부장판사로 재직하던 시절 태양광 소재업체인 네오세미테크 비상작 주식을 상장 폐지 직전 팔아 1억5000여만원의 시세차익을 얻었다고 보도했다. 해당 업체는 주식을 처분한 이후 분식회계로 상장 폐지됐다.

민 특검이 해당 회사 대표와 고등학교·대학교 동창이고 상장 폐지 직전 주식을 팔았다는 사실과 관련해 부정 이득을 본 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.


한편, 민 특검이 보유했던 네오세미테크 주식은 김 여사도 한때 거래했던 것으로 알려졌다. 특검팀은 김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹을 수사하는 과정에서 해당 회사의 주식 투자 건도 조사한 바 있다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기