CJ대한통운 '오네', 올해 가장 아름다운 우리말 상표 선정

CJ대한통운 close 은 통합 배송 솔루션 브랜드 '오네(O-NE)'가 우리말 우수상표 최우수상을 받았다고 17일 밝혔다.

CJ대한통운은 통합 배송 솔루션 브랜드 '오네(O-NE)'가 우리말 우수상표 최우수상을 받았다고 17일 밝혔다.

'오네'는 지식재산처가 주관하는 579돌 한글날 맞이 '제10회 우리말 우수상표 선정대회'에서 최우수상 격인 '아름다운 상표(문화체육관광부 장관상)'에 선정됐다.

'오네'는 '단 하나(ONE)의 배송'이라는 의미와 '설렘과 즐거움이 온다'는 배송 서비스 본질을 직관적으로 담아냈다. 또 로고 디자인은 고객에게 다가오는 배송 상자를 형상화했으며, '혁신적인 첨단 배송 서비스를 통해 고객과 함께 성장해 나가겠다'는 약속을 담았다.

CJ대한통운은 기존 영문 로고에 더해 '오네' 한글 로고를 추가 개발, 세대를 넘어 가독성과 접근성을 높여 브랜드 경험을 일관되게 전달하고 있다.

CJ대한통운은 이번 수상을 계기로 '오네' 브랜드를 활용한 캠페인, 광고, SNS 활동을 강화해 소비자 참여와 인지도를 확대할 계획이다. 회사 관계자는 "'오네'가 단순한 서비스 브랜드를 넘어, 생활물류 속에서 고객에게 친근하게 다가가는 우리말 상표임을 공식적으로 인정받은 것"이라며 "앞으로도 우리말과 한글을 살린 브랜드 전략을 통해 국민과 더욱 가까이 소통해 나가겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



