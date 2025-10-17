본문 바로가기
"퇴사 후 자료 유출"…모바일게임 '블루 아카이브' 개발진 송치

이은서기자

입력2025.10.17 10:29

넥슨게임즈의 모바일 게임 '블루 아카이브' 제작에 참여한 개발진을 주축으로 꾸려진 국내 게임사 디나미스원 관계자들이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 산업기술안보수사대는 부정경쟁방지법 위반 등의 혐의를 받는 디나미스원 박병림 대표 및 관계자들을 불구속 송치했다고 17일 밝혔다.


이들은 창업 전 넥슨게임즈에서 개발 중이던 미공개 신작 게임의 애셋(개발 자료)를 무단으로 반출한 혐의를 받는다.

박 대표는 넥슨게임즈에서 글로벌 인기 게임 '블루 아카이브' PD를 맡았으며, 지난해 4월 시나리오 디렉터·아트 디렉터 등 핵심 개발진과 함께 퇴사해 디나미스원을 설립했다.


디나미스원은 지난해 9월 첫 게임으로 '프로젝트 KV'를 공개했으나, 게임 분위기나 캐릭터 디자인 등이 '블루 아카이브'와 유사하다는 표절 논란이 일었다.


경찰은 올해 2월 디나미스원 사옥을 압수수색하고 개발 관련 자료를 확보해 박 대표와 그 관계자를 입건했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
