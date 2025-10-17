외국인·기관 동반 매도…코스피, 하락 출발

가파른 상승세를 보이던 코스피가 17일 하락 출발하며 숨 고르기에 들어갔다.

이날 오전 9시20분 코스피는 전 거래일 대비 12.21p(0.33%) 내린 3737.16을 기록 중이다.

17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 15.61포인트(0.42%) 내린 3732.76으로, 원/달러 환율은 0.9원 내린 1417.0원으로 시작했다.

개인이 1609억원 순매수하고 있으나, 외국인과 기관이 각각 594억원, 1077억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 98,000 전일대비 300 등락률 +0.31% 거래량 7,210,657 전일가 97,700 2025.10.17 09:53 기준 close (-0.10%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 434,000 전일대비 13,500 등락률 +3.21% 거래량 281,545 전일가 420,500 2025.10.17 09:53 기준 close (-1.31%), 삼성바이오로직스(-0.62%), 두산에너빌리티(-1.91%) 등은 하락세다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 464,000 전일대비 11,500 등락률 +2.54% 거래량 1,335,897 전일가 452,500 2025.10.17 09:53 기준 close (0.33%), 현대차(0.83%), 한화에어로스페이스(0.64%) 등은 상승세다.

코스닥은 전 거래일보다 1.93포인트(0.22%) 하락한 863.48을 나타내고 있다. 개인과 외국인이 각각 165억 원, 65억 원어치를 순매수했지만, 기관 홀로 222억 원어치를 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 중에는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 438,500 전일대비 6,500 등락률 +1.50% 거래량 223,758 전일가 432,000 2025.10.17 09:53 기준 close (0.17%), 에코프로비엠(1.54%), 에코프로(7.97%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 571,000 전일대비 8,000 등락률 +1.42% 거래량 31,994 전일가 563,000 2025.10.17 09:53 기준 close (3.55%) 등 상승세를 보이고 있다. 반면 레인보우로보틱스(-0.44%), 펩트론(-2.73%), HLB(-1.57%) 등은 하락세다.

이상준 NH투자증권 연구원은 "코스피가 단기간에 3700p를 돌파했다는 점에서 차익실현 압력이 나타날 수 있다"면서 "트럼프의 유화 메시지 이후 완화되긴 했으나 APEC 정상회의 전까지는 미중 무역분쟁 불확실성도 존재한다"고 설명했다.

이 연구원은 "주주환원 확대 움직임이 지속되고 있으며, 파월의 양적 긴축 종료 시사 등 연준이 완화적 통화정책 스탠스 보이고 있다는 점에서 현재 장세는 구조적 강세장이라는 판단. 단기 조정 있더라도 상승 추세 지속될 것"이라고 전망했다.





이승진 기자



