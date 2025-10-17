본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

외국인·기관 동반 매도…코스피, 하락 출발

이승진기자

입력2025.10.17 09:25

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가파른 상승세를 보이던 코스피가 17일 하락 출발하며 숨 고르기에 들어갔다.


이날 오전 9시20분 코스피는 전 거래일 대비 12.21p(0.33%) 내린 3737.16을 기록 중이다.

17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 15.61포인트(0.42%) 내린 3732.76으로, 원/달러 환율은 0.9원 내린 1417.0원으로 시작했다. 연합뉴스

17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 15.61포인트(0.42%) 내린 3732.76으로, 원/달러 환율은 0.9원 내린 1417.0원으로 시작했다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

개인이 1609억원 순매수하고 있으나, 외국인과 기관이 각각 594억원, 1077억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 (-0.10%), LG에너지솔루션 (-1.31%), 삼성바이오로직스(-0.62%), 두산에너빌리티(-1.91%) 등은 하락세다. 반면 SK하이닉스 (0.33%), 현대차(0.83%), 한화에어로스페이스(0.64%) 등은 상승세다.


코스닥은 전 거래일보다 1.93포인트(0.22%) 하락한 863.48을 나타내고 있다. 개인과 외국인이 각각 165억 원, 65억 원어치를 순매수했지만, 기관 홀로 222억 원어치를 순매도하고 있다.


시가총액 상위 종목 중에는 알테오젠 (0.17%), 에코프로비엠(1.54%), 에코프로(7.97%), 파마리서치 (3.55%) 등 상승세를 보이고 있다. 반면 레인보우로보틱스(-0.44%), 펩트론(-2.73%), HLB(-1.57%) 등은 하락세다.

이상준 NH투자증권 연구원은 "코스피가 단기간에 3700p를 돌파했다는 점에서 차익실현 압력이 나타날 수 있다"면서 "트럼프의 유화 메시지 이후 완화되긴 했으나 APEC 정상회의 전까지는 미중 무역분쟁 불확실성도 존재한다"고 설명했다.


이 연구원은 "주주환원 확대 움직임이 지속되고 있으며, 파월의 양적 긴축 종료 시사 등 연준이 완화적 통화정책 스탠스 보이고 있다는 점에서 현재 장세는 구조적 강세장이라는 판단. 단기 조정 있더라도 상승 추세 지속될 것"이라고 전망했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

K-방산 한눈에… '서울 ADEX 2025' 오늘 개막

새로운 이슈 보기