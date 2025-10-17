[속보] 美국무부, 中의 한화오션 제재에 "한미 조선협력 약화 시도"

중국이 한국 조선업체 한화오션의 미국 자회사를 제재한 것과 관련해, 미국 국무부는 이를 "한국을 강압하려는 최근 사례이자 한미 조선 협력을 약화시키려는 시도"라고 지적했다.





