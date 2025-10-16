한국지방재정공제회, 인천국제공항 등 4개 기관과 '반부패·청렴' 협력 맞손

한국지방재정공제회·인천국제공항공사·한국토지주택공사·한국중부발전

감사 전문성 제고·반부패 협력 강화 4자간 업무협약 체결

한국지방재정공제회(이사장 정선용, 이하 재정공제회)는 정송학 상임감사 주관으로 16일 지방재정회관에서 감사 전문성 제고 및 반부패 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

한국지방재정공제회 정송학 상임감사는 16일 감사 전문성 제고 및 반부패 협력 강화를 위한 공공분야 자체 감사기구 간 업무협약을 체결했다. 사진 왼쪽부터 한국중부발전(상임감사위원 이용우), 한국토지주택공사(상임감사위원 이범래), 인천국제공항공사(상임감사위원 장종현), 한국지방재정공제회(상임감사 정송학). 한국지방재정공제회 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약에는 한국지방재정공제회(상임감사 정송학), 인천국제공항공사(상임감사위원 장종현), 한국토지주택공사(상임감사위원 이범래), 한국중부발전(상임감사위원 이용우) 등 4개 기관이 참여했다.

이번 협약은 공공감사의 역할이 확대에 발맞춰 공공부문 자체감사기구 간 상호 협력을 통해 감사 성과를 높이고 부패방지 및 청렴문화 확산을 위해 마련됐다.

4개 기관이 체결한 업무협약의 주요 내용은 ▲ 자체감사기구 간의 감사 전략과 기법, 반부패 청렴활동 우수 사례 공유하는 실질적인 협력체계를 구축 ▲사전예방감사 및 컨설팅 코칭 감사체계 고도화, 적극행정 유도 등을 위한 전문가를 양성 ▲감사 전문성 제고와 반부패·청렴활동의 실효성 강화 ▲대내외 경영 환경변화에 대응하고 국민의 신뢰 부합하기 위한 상호 협력의 출발점 마련 등이다.

정송학 재정공제회 상임감사는 "본 협약을 계기로 감사 전문성을 강화하고 공공감사의 품질을 높일 것으로 기대한다"며 "앞으로도 반부패·청렴 경영을 실현하고 내부통제 체계를 지속적으로 강화해 견제와 균형이라는 기본 역할은 물론 조직에서 신뢰받는 전략적 조언자 및 제2의 CEO가 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 재정공제회는 핵심사업인 자치단체의 공제 사업을 기반으로 지방재정·회계·계약·공유재산의 선진화 및 옥외광고산업 진흥 지원, 지방재정 투자사업에 대한 타당성 조사, 지방소멸대응기금 및 지역상생발전 기금을 위탁받아 수행하고 있다. 올해 5월 한국도로공사 등 4개 기관과 공동으로 업무협약을 체결하는 등 자체감사기구 간 교류와 협력을 지속적으로 확대하고 있다. 또한 전사적으로 내부통제 체계를 구축하고 감사업무 전반을 내실화하기 위한 활동을 적극 추진하고 있다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



