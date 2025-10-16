본문 바로가기
'김건희에 공천청탁' 의혹 김상민 전 검사 23일 첫 재판

이성민기자

입력2025.10.16 18:15

지난해 총선 공천 탈락 후 국정원 법률특보 임명

김건희 여사 측에 고가 그림을 건네며 공천을 청탁한 혐의로 구속기소 된 김상민 전 부장검사에 대한 재판이 23일 시작된다.


16일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의21부(이현복 부장판사)는 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 김 전 검사의 첫 공판준비기일을 오는 23일 오전 10시에 열기로 했다.

김상민 전 부장검사. 연합뉴스

앞서 민중기 특별검사팀은 이우환 화백 그림 '점으로부터 No. 800298'을 1억4000만원에 구매한 뒤 2023년2월께 김 여사의 오빠 김진우씨에게 전달하면서 지난해 치러진 4·10 총선 공천 등을 청탁한 혐의로 지난 2일 김 전 검사를 구속기소 했다.

그는 공천 심사 과정에서 탈락(컷오프)했지만, 넉 달 만인 지난해 8월 국가정보원 법률특보에 임명됐다. 특검팀은 이때도 김 여사가 영향력을 행사했다고 보고 있다. 김 전 검사는 김씨 부탁으로 그림을 중개했을 뿐 대가성은 없었다고 주장하고 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
