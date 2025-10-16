화순군, 전국 최초 '춘란' 중국 수출

"한국 전통 난문화 세계화"

전남 화순군이 역대 최초로 한국춘란(春蘭)의 대중국 수출에 나서 대한민국 화훼 산업의 새로운 이정표를 세울 것으로 전망된다.

수출용 한국 춘란을 재배 중인 온실 내부 모습. 화순군 제공

16일 군에 따르면 이번 수출은 화순난농업회사법인을 중심으로 화순군청과 전남도, 농림축산검역본부, 영산강유역환경청 등의 협력 속에 가능해졌다.

1차 수출 물량은 춘란 500촉으로 오는 10월 말 중국 복건성 장주시 남정현 지역 현지 유통업체로 선적될 예정이다. 이번 수출은 단순한 품종 판매를 넘어 한·중 간 화훼 교류 확대와 한국 전통 난문화의 세계화를 기대하며, 향후 2차·3차 수출을 통해 총 1억원의 매출을 달성할 계획이다.

군은 오래전부터 '춘란의 고장'으로 불리며, 화순 산지의 우수한 품종을 다량으로 보유하고 있다. 특히 2023년부터 난산업화를 본격 추진하여 전국 최고품질의 난을 생산하고 있다.

구복규 군수는 "이번 수출은 화순 춘란의 세계 진출 신호탄이다"며 "중국 수출은 화순 춘란의 품질 경쟁력을 세계에 입증한 사례로 이후 꾸준히 중국·일본 등 아시아 시장으로 판로를 넓혀갈 계획이다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자



