나라셀라 "소주스토리, 경북대와 K-증류주 R&D"

나라셀라 나라셀라 405920 | 코스닥 증권정보 현재가 2,500 전일대비 15 등락률 -0.60% 거래량 15,459 전일가 2,515 2025.10.16 14:28 기준 관련기사 나라셀라, 하반기 공급 물량 확대…"수요 증가 전망에 선제적 대비"[아경와인셀라]"영원히 꺼지지 않는 거품"…반짝이는 황금빛 샴페인올해의 히든 와인 레드 왕좌는 '보졸레의 왕'…이변의 주인공 '2등' 전 종목 시세 보기 close 의 자회사 소주스토리가 경북대학교와 K-증류주 산업의 첨단화 및 세계화를 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 협약은 데이터 기반 연구·개발(R&D)과 발효공학 기술을 증류주 산업에 접목해 K-증류주의 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 한다.

왼쪽부터 허영우 경북대학교 총장, 마승철 나라셀라 회장이 MOU 체결 후 기념사진을 찍는 모습. 나라셀라. AD 원본보기 아이콘

협약식은 대구 경북대학교 본관에서 열렸으며, 소주스토리 및 경북대학교 관계자 등 10여명이 참석했다. 양측은 이번 협약을 통해 ▲다양한 원주의 블렌딩 최적 비율 및 숙성 방안 연구와 블렌딩 운영 모델 구축 ▲저·고도주 라인별 풍미 차별화 및 글로벌 소비자 선호도 기반의 신규 제품 개발 ▲향미 특화 효모 및 표준 누룩균 연구, 저온 발효 및 핵심 향미 구현에 특화된 전용 미생물 라인 개발 ▲증류주 연구개발을 위한 인적·물적 자원 및 데이터 교류 ▲안동 고유의 증류주 세계화 및 품질 표준화 연구 등을 공동 추진하기로 했다.

경북대학교 발효생물공학연구소의 연구 역량과 소주스토리의 전통 증류주 제조 기술을 결합해, 데이터 기반 R&D 체계와 글로벌 품질 표준 모델을 구축할 예정이다. 이를 통해 국내 증류주의 품질 일관성을 확보하고, 해외 시장 진출을 위한 과학적 기반을 강화한다는 방침이다.

소주스토리는 이번 협약을 전통 산업의 고부가가치화 및 글로벌 확장 가능성을 제시하는 전환점으로 보고 있다. 향후 나라셀라 그룹의 글로벌 유통망을 바탕으로 프리미엄 증류주 신사업 진출과 공동 연구 성과의 상용화, 해외 시장 진입 모델 구체화를 병행할 계획이다.

회사 관계자는 "이번 협약은 증류주 산업에 과학적 접근과 혁신기술을 접목하는 의미 있는 시도"라며, "경북대의 연구 데이터와 나라셀라의 유통 인프라가 결합하면 K-증류주 산업이 수출형 산업으로 도약할 수 있는 실질적 기반이 마련될 것"이라고 말했다. 이어 "K-증류주의 세계화와 국산 전통주의 경쟁력 강화로 새로운 성장 동력을 확보할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

소주스토리는 나라셀라가 국내 프리미엄 증류주 시장 확대를 위해 설립한 자회사다. 안동 고유의 증류주 품질 고도화와 현대화와 세계화에 주력하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>