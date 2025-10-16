본문 바로가기
화성시, 스마트팜 교육생 22일까지 모집

정두환기자

입력2025.10.16 11:12

활용반 30명·입문반 20명 규모

경기도 화성시는 관내 과수 스마트팜 농가 및 농업인을 대상으로 '스마트팜 활용반 및 입문반' 교육생을 22일까지 모집한다.

화성시, 스마트팜 교육생 22일까지 모집
이번 교육은 스마트팜 활용도 향상 및 스마트농업 기본 개념, 아두이노 실습을 통해 관내 농업인의 디지털 역량을 강화하기 위해 마련됐다.


활용반은 다음 달 17일 화성시농업기술센터 과수명품화사업소에서 과수 스마트팜 농가 30명을 대상으로 운영한다. 입문반은 다음 달 18~19일 이틀간 화성시농업기술센터 과수명품화사업소 및 전산교육실에서 관내 농업인 20명을 대상으로 개설된다.

참가 희망자는 화성시청 기술보급과 과수기술팀로 전화 또는 방문 신청하면 된다. 교육생 모집은 선착순이다. 자세한 사항은 화성시농업기술센터 홈페이지 또는 화성시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
