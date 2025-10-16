동부지검 파견 백해룡 "불법단체 출근…명퇴 생각도"(종합)

검찰 '세관 마약수사 외압 의혹' 합동수사팀으로 파견된 백해룡 경정이 출근 첫날 수사팀이 '불법단체'라고 비판했다.

백 경정은 16일 서울동부지검 앞에서 "합동수사팀을 위법하게 구성된 불법단체라고 주장해왔는데 그곳으로 출근해 공직자로서 신념이 흔들린다"고 밝혔다.

이어 "검찰은 수사 대상으로 검찰 최고 지휘부가 외압 의혹과 관련돼 있다"며 "수사 책임자가 권력자로부터 외압을 받으면 외압을 한 사람까지 수사해야 하는데 피해 당사자가 돼 수사에서 분리돼야 한다는 것은 맞지 않는다"고 덧붙였다.

백 경정은 동부지검이 5명의 별도 팀을 꾸려주고 '외압' 부분을 뺀 수사를 맡긴다고 한 데 대해 "모욕적"이라고 반발해왔다. 다만 그는 '지휘권자의 지시에 따르지 않는다'는 지적에 대해 "그런 적 없고 지금도 인사 명령이 나 출근 의무를 수행하고 있다"고 전했다.

합동수사단을 지휘하는 임은정 동부지검장과는 "소통하지 않는다"며 "평소 명예롭게 퇴직하신 선배들을 굉장히 존경해왔고 그 길을 제가 조용히 걸어야 하지 않을까 생각도 든다"고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



