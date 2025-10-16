광주시, 'AI 팩토리'로 제조 혁신 가속화

산업부 공모 선정…국비 44억6천만원 확보

'AI 기반' 제조공정 스마트화·품질 고도화

광주시 청사 전경. AD 원본보기 아이콘

광주시가 인공지능(AI)을 제조공정에 접목해 생산성과 기업 경쟁력을 강화하는 'AI 팩토리' 사업 추진에 박차를 가한다.

광주시는 최근 산업통상부가 주관하는 2025년도 '기계·장비산업 기술개발 사업(제조 기반 생산시스템)' 공모에 최종 선정, 국비 44억6,000만원을 확보하며 지역 제조 산업의 스마트 전환에 중요한 발판을 마련했다고 16일 밝혔다.

이번 선정으로 시는 AI 기반 차량 조명 모듈 복합공정 자율제어 시스템을 개발하고, 이를 지역 자동차 부품제조 현장에 적용해 상용화하는데 주력할 예정이다. 총사업비 63억2,000만원(국비 44억6,000만원, 민간자본 18억6,000만원)이 투입되는 이번 사업은 오는 2028년까지 4년간 진행되며, 생산공정 스마트화와 품질 고도화를 목표로 한다.

LG이노텍, 제이디텍, 한국생산기술연구원 등 주요 산·학·연 기관이 컨소시엄을 구성해 ▲양팔 로봇 기반 조립공정 자동화 ▲디지털트윈 및 AI 비전 로봇 제어 ▲AI 운영 플랫폼 개발 등 핵심 기술 확보에 나선다.

시는 이번 사업이 지역 제조산업 전반에 AI 기반 혁신기술을 확산시키고, 미래차 전환 대응 역량을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

최태조 인공지능산업실장은 "이 사업은 지역 제조사업 전반에 인공지능 기반 혁신 기술을 확산시켜 산업 지능화와 미래차 전환 대응 역량을 강화하는 계기가 될 것이다"며 "국비와 민간자본만으로 추진되는 만큼 효율적인 사업 운영과 기관 간 협력체계 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 광주시는 지난해부터 'AI 자율 제조 프로젝트'를 통해 자동차 전장부품 도장공정의 자율 제조 시스템을 개발 중이며, 이러한 노력은 지역 제조 현장의 혁신모델로 자리매김하고 있다. 또 정부 국정과제에 반영된 산업부 '피지컬 AI 기반 미래차 산업 혁신 클러스터 조성 사업' 마스터플랜에도 AI 팩토리 전환을 포함해 인공지능과 미래 모빌리티가 융합된 첨단산업 생태계 구축에 시너지 효과를 창출한다는 방침이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



