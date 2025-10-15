본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

국립심포니, 한국시각장애인협회와 업무협약 체결

박병희기자

입력2025.10.15 17:29

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립심포니오케스트라가 한국시각장애인연합회(한시련)와 문화예술의 공공성 실현 및 시각장애인의 문화 접근성 향상을 위해 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.


국립심포니는 이날 이룸센터에서 한시련과 업무협약을 맺고, 시각장애인의 공연 접근성을 강화하고, 문화예술 향유 기회를 넓히는 데 힘을 모으기로 했다.

국립심포니 대표이사 직무대행을 맡고 있는 박재현 경영관리팀장(왼쪽)과 김영일 한시련 회장이 15일 업무협약을 맺은 뒤 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 국립심포니 오케스트라]

국립심포니 대표이사 직무대행을 맡고 있는 박재현 경영관리팀장(왼쪽)과 김영일 한시련 회장이 15일 업무협약을 맺은 뒤 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 국립심포니 오케스트라]

AD
원본보기 아이콘

주요 협약 내용은 시각장애인을 대상으로 한 공연 음성 안내 제작 및 지원, 다양한 문화예술 콘텐츠 기획, 점자 출력과 점역 등이다. 두 기관은 공연 제작 과정에서 시각장애인의 의견을 적극 반영해 콘텐츠의 완성도를 높이기로 했다.

국립심포니오케스트라 관계자는 "이번 협약은 장애와 비장애의 구분 없이 누구나 동등하게 클래식 음악을 즐길 수 있는 환경을 마련하기 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "앞으로도 지속적인 협력을 통해 문화예술의 사회적 가치를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.


한시련 관계자는 "공연을 직접 경험하고 싶은 시각장애인들이 여전히 많은데, 이번 협약을 통해 실질적인 접근성이 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "시각장애인 당사자의 의견을 적극 반영해 더 많은 분이 음악을 온전히 누릴 수 있도록 힘쓰겠다"고 전했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 집 어떡하지?" 부동산대책 열람 폭주…국토부 홈페이지 한때 접속장애 "우리 집 어떡하지?" 부동산대책 열람 폭주…국토... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

1년 동안 '55억 급등' 웃던 한남더힐도 결국엔…정부, 토허제 대상 확대

새로운 이슈 보기